羅東跨年晚會唯一「雙煙火」 與村却酒店前後呼應300秒

宜蘭唯一施放「雙煙火」跨年在羅東，鎮公所今天宣布跨年請到歌壇天后白安、實力派歌手魏如昀與文慧如連袂演出，素有「羅東101」之稱的村却國際溫泉酒店也配合跨年，在頂樓施放高空煙火，屆時除了活動主會場有180秒煙火秀，會場對面的村却酒店也有300秒高空煙火，前後呼應，共同綻放豔麗煙花。

鎮公所今天舉辦跨年宣傳活動，鎮長吳秋齡表示，跨年活動於晚上8點在中山公園登場，除了有非常棒的卡司陣容，主持人更是大家耳熟能詳的「阿國」與最近火紅的職棒啦啦隊女神「籃籃」共同主持，而且為了打造更具震撼的舞台效果，特別引進國際音樂祭等級的舞台音響，帶來前所未有的聽覺與視覺享受。

羅東鎮是全國面積最小的鄉鎮，地小人稠，卻是宜蘭縣商業最繁榮城鎮，24層樓高的村却國際溫泉酒店去年施放跨年高空煙火，獲得極大迴響，今年也同樣讓人期待，目前酒店400多個房間在跨年當天晚上的住宿已經被訂滿，當天第24樓層及戶外迴廊清空，做為施放煙火場地。

鎮公所表示，活動會場與村却酒店距離不遠，共同在跨年施放煙火，前後呼應，掀起活動高潮，點亮蘭陽平原的夜空。

羅東跨年晚會邀請演出的歌手包括白安、魏如昀、文慧如，她們都是第一次到羅東鎮表演，另有未來女團TOH、實力唱將邱軍、+how、郭佑康、創作樂團「打倒三明治」及步行者等也加入表演行列，青春活力四射帶動歡樂氣氛，迎接2024年的到來。

今年參加跨年活動民眾，只要拍照上傳羅東鎮觀光發展所的臉書粉絲頁並且留言，有機會抽中星巴克咖啡券、村却星空酒吧券及早午餐券，更多活動詳情請關注羅東鎮公所及羅東鎮觀光發展所臉書。

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