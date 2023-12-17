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宜蘭國際綠色影展閉幕待續 20部好片提供學校申請播放

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國際綠色影展雖然結束了，縣環保局為了讓環保生態的綠種子持續散播發芽，精選20部好片展開「衛星計畫」，歡迎學校提出申請，讓優質影片進入校園播放。圖／環保局提供
宜蘭國際綠色影展雖然結束了，縣環保局為了讓環保生態的綠種子持續散播發芽，精選20部好片展開「衛星計畫」，歡迎學校提出申請，讓優質影片進入校園播放。圖／環保局提供

第13屆宜蘭國際綠色影展雖然結束了，縣環保局為了讓環保生態的綠種子持續散播發芽，精選20部好片展開「衛星計畫」，歡迎學校提出申請，讓優質影片進入校園播放，其中包括這次影展頗受好評的《綠色星球：人類世界》、《美洲獅王朝》等，培養下一代關心生活的環境。

宜蘭國際綠色影展閉幕片是《稻浪上的夢想家》由金馬獎導演蕭菊貞拍攝的紀錄片，作品充滿感性及觸動人心力量，極富深度人文關懷，透過鏡頭與畫面讓人深入了解地方創生的核心並非來自外來影響，而是在地意識的興起與群心耕耘守護的成果。

縣長林姿妙表示，今年影片非常豐富，多達46部國內外環境生態紀錄片，閉幕影片《稻浪上的夢想家》描繪台東縣池上鄉的優良米質、黃金稻浪和人文風情；宜蘭也有美麗如地毯的稻浪畫面，也有一群在地耕耘者成為稻浪上的夢想家，希望能透過宜蘭國際綠色影展，讓更多民眾關心環保議題，愛惜生活的土地。

環保局長許嘉琦表示，為期43天的宜蘭國際綠色影展，分別在羅東文化工場、羅東鎮立圖書館、宜蘭市立圖書館等3處辦理定點播映，並且在各鄉鎮辦理移動電影院，總計超過3200人次的觀影數。

宜蘭國際綠色影展雖然閉幕了，環保局接著展開「衛星計畫」，精選提供20部影片，開放讓學校申請影片進入校園播放，開放申請到明年6月底，讓各屆影展所拓展的不同視野、在不同地方延續發芽，相關資訊至2023宜蘭國際綠色影展臉書粉絲頁查詢。

現場填寫問卷抽獎，由環保局長許嘉琦抽出5名得獎的幸運兒。圖／環保局提供
現場填寫問卷抽獎，由環保局長許嘉琦抽出5名得獎的幸運兒。圖／環保局提供
民眾在羅東文化工場欣賞閉幕片《稻浪上的夢想家》。圖／環保局提供
民眾在羅東文化工場欣賞閉幕片《稻浪上的夢想家》。圖／環保局提供
金馬獎導演蕭菊貞分享拍攝《稻浪上的夢想家》紀錄片的心得。圖／環保局提供
金馬獎導演蕭菊貞分享拍攝《稻浪上的夢想家》紀錄片的心得。圖／環保局提供
宜蘭縣長林姿妙希望能透過宜蘭國際綠色影展，讓更多民眾關心環保議題，愛惜生活的土地。圖／環保局提供
宜蘭縣長林姿妙希望能透過宜蘭國際綠色影展，讓更多民眾關心環保議題，愛惜生活的土地。圖／環保局提供

宜蘭 影片 林姿妙

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