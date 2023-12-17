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影／台東森林公園增添公共藝術品 「讓人看不到它的存在」
台東森林公園又多一座大型公共藝術作品，台東女中與中原大學兩校師生跨校合作，採用國產柳杉木材創作「林中懸亭」，今天下午舉辦發表會，不少人找不到作品，抬頭才發現懸掛在半空中。指導老師陳宣誠說，這個作品跟環境融合在一起，讓大家找不到它在哪裡，就是最好的詮釋、最高境界。
台東女中康毓庭、中原大學陳宣誠兩位老師帶領50名學生投入藝術創作，花7個月時間，陸續完成「消逝的船與地景」及「林中懸亭」兩件大型作品，分別放置在海濱公園及森林公園。
「林中懸亭」今天發表，此件作品以台灣本土的柳杉木材為素材，學生先切割片狀木材，透過膠合延長，再以彎曲交織成結構網，呈現如同蜘蛛結網效果，展現結構之美。
陳宣誠說，此次帶領中原建築系和東女美術班學生跨校創作，大家一起參與觀察、研究到動手製作過程；台東環境及人都很特別，所以促成這次合作。不知道作品在哪裡，是最棒的詮釋，也是最高境界，作品放置處是運動選手及遊客必經處，也是非常重要的轉折點，提醒大家可以到此歇腳休息，別忘記在樹下欣賞晴空下光影交織之美。
縣長饒慶鈴指出，兩位指導老師都是南迴藝術季的創作者，表現很優秀，「林中懸亭」採用台灣柳杉創作，讓學生從實務中與大自然互動，作品漂亮且有趣；有些藝術作品很搶眼，大家別忘記，台東最美的作品是大自然，作品只是在為土地加分，鼓勵學生繼續創作，傳承手作精神。
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