影／台東森林公園增添公共藝術品 「讓人看不到它的存在」

台東森林公園又多一座大型公共藝術作品，台東女中與中原大學兩校師生跨校合作，採用國產柳杉木材創作「林中懸亭」，今天下午舉辦發表會，不少人找不到作品，抬頭才發現懸掛在半空中。指導老師陳宣誠說，這個作品跟環境融合在一起，讓大家找不到它在哪裡，就是最好的詮釋、最高境界。

台東女中康毓庭、中原大學陳宣誠兩位老師帶領50名學生投入藝術創作，花7個月時間，陸續完成「消逝的船與地景」及「林中懸亭」兩件大型作品，分別放置在海濱公園及森林公園。

「林中懸亭」今天發表，此件作品以台灣本土的柳杉木材為素材，學生先切割片狀木材，透過膠合延長，再以彎曲交織成結構網，呈現如同蜘蛛結網效果，展現結構之美。

陳宣誠說，此次帶領中原建築系和東女美術班學生跨校創作，大家一起參與觀察、研究到動手製作過程；台東環境及人都很特別，所以促成這次合作。不知道作品在哪裡，是最棒的詮釋，也是最高境界，作品放置處是運動選手及遊客必經處，也是非常重要的轉折點，提醒大家可以到此歇腳休息，別忘記在樹下欣賞晴空下光影交織之美。