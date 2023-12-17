蘭陽夜美麗！海洋風耶誕老人燈光秀 燈車遊行20日登場

蘭陽越夜越美麗，宜蘭各鄉鎮市耶誕燈飾陸續點亮，其中又以議會廣場的定點裝飾最具規模也最特別，耶誕老人踩著衝浪板，乘風破浪送禮物，充滿活力海洋風，有別於一般的白雪寒冬風格；縣民期待的燈車遊行於20日起在5個鄉鎮市輪流登場，24日在運動公園舉辦音樂晚會與耶誕市集，安排藝人表演與摸彩等活動，共度暖暖平安夜。

宜蘭正在推動「蘭海鐵道五漁村」計畫，這次縣政府跳脫以往的耶誕寒冬氛圍，把耶誕應景角色結合海洋元素，打造出前所未有的海洋風耶誕節。身高8公尺的耶誕老公公揹上充滿夢想的禮物袋，踩著衝浪板送禮物，衝浪板後方是龜山島特有的七十二角風箏圖騰。

高約6公尺的麋鹿坐在禮物盒上，使用梗枋漁港友善海洋漁獲的一支釣釣魚，訴求保育及永續，避免破壞海洋生態環境；宜蘭名產奶凍捲化身成為薑餅屋，伴隨一旁6公尺高的薑餅人，凸顯在地物產與節慶的結合，主燈是12公尺耶誕樹，閃閃發亮。

「蘭陽越夜越美麗」耶誕系列活動由縣政府、宜蘭縣基督徒聯禱會、宜蘭縣全福關懷協會合辦。燈飾位在縣議會紅磚廣場，每天傍晚5點半至10點亮燈，持續至明年2月25日，音樂燈光秀晚上5點半、6點半、7點半、8點半、9點半，每場次3分鐘。

至於燈車報佳音遊行12月20日至23 日接連4天，分別是羅東鎮6點半、南澳鄉5點、宜蘭市6點半、頭城鎮及員山鄉6點半出發，有6輛主題燈車，花燈是宜蘭監獄受刑人製作，演繹聖經故事。