滑梯扶手貼腳踏防滑條4童擦傷 基市將向廠商求償

4名孩童日前玩溜滑梯時觸碰扶手流血，基隆市府調查發現廠商把原用在樓梯腳踏的「防滑貼條」貼在溜滑梯扶手，因材質粗糙釀孩童擦傷，市府將向廠商求償，所得全數給受傷孩童。

基隆市七堵區永平公園溜滑梯近期施作安全補強工程，4名孩童8日下午玩溜滑梯時，因觸碰扶手造成手指擦傷流血。

市府調查發現，施工人員把原定用於樓梯腳踏的「防滑貼條」貼在溜滑梯扶手處，因貼條材質如磨砂紙般粗糙，導致孩童在向下滑行時擦傷流血，市府已緊急封閉永平公園溜滑梯區域。

基隆市政府今天表示，承攬廠商錯將用於樓梯腳踏的「防滑貼條」貼在溜滑梯扶手處，可歸責於承攬廠商工作發生瑕疵，廠商未盡善良管理人注意義務，依民法規定得請求損害賠償。

至於求償金額，基隆市府指出，將與受傷孩童的家長討論過後再決定，求償所得也會全數交給受傷孩子，希望日後不要再有類似事件發生。

針對永平公園溜滑梯何時開放，七堵區長馮及安表示，將在委外鑑定報告完成並經整體評估安全無虞後，再對外開放。