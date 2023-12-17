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台東最旺測速桿 今年取締近萬件違規

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
2023年台東縣測速照相桿取締超速違規5萬2628件，安朔交控中心測速桿再次躍升違規首位，累計9673件。記者尤聰光／攝影
2023年台東縣測速照相桿取締超速違規5萬2628件，安朔交控中心測速桿再次躍升違規首位，累計9673件。記者尤聰光／攝影

2023年台東縣測速照相桿取締超速違規5萬2628件，比去年減少逾2萬件，前3名依序為台9線南迴公路安朔交控中心、台9線米國學校、台11線海靖金雞母測速桿。

「南迴殺手」安朔交控中心測速桿再度重回首位，擠下去年的「金雞母」測速桿。

縣警局統計指出，全縣測速照相桿違規前5名，依序為台9線南迴公路安朔交控中心測速桿9673件、台9線關山米國學校測速桿8156件、台11線海靖金雞母測速桿7273件、台9線蘇巴陽測速桿4533件及台11線長濱長光社區測速桿3610件。

警方表示，各測速桿今年取締件數普遍下降，顯見有警示效果。不過，被稱為「南迴殺手」的安朔交控中心測速桿曾經3連霸，被視為台東最會取締的測速桿，去年跌出前3名，今年重回冠軍寶座。

警方分析，安朔測速桿之所以取締件數高，研析它是雙向拍照取締，另外用路人行駛4線道路上易疏於速限也是原因之一。元旦連假及春節將至，呼籲用路人返鄉或出遊應遵守速限行駛，千萬別僥倖違規超速。

統計數據研析，違規件數去年7萬4179件，今年5萬2628件，今年和去年相比，整體減少2萬1551件，違規件數逐年下降，民眾遵守速限駕駛顯著改善。

測速 速限 元旦連假

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