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全台首座氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾 花蓮正式營運

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府與台泥合作推動全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾，經試燒上萬公噸，即日起正式營運。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府與台泥合作推動全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾，經試燒上萬公噸，即日起正式營運。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府與台泥攜手推動水泥窯協同處理廢棄物，經試燒4個多月上萬噸垃圾，確認空氣、水質等都符合標準，並取得消防、使用執照後，核發許可證，即日起正式營運，每天可燒全縣8市鄉100多公噸家戶垃圾，並有50噸餘裕去化堆置垃圾，花蓮垃圾問題可望獲得解決。

花蓮縣家戶垃圾長年仰賴宜蘭縣代燒，不時因焚化爐歲修、蘇花路廊中斷等因素，無法送燒，日積月累下，目前全縣約10萬噸垃圾採打包堆置待處理。

為了解決一觸即發的垃圾問題，縣府與台泥簽訂「水泥窯協同處理廢棄物」BOO案，在台泥和平廠區內興建DAKA再生資源利用中心，是全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾的建築。

環保局廢棄物管理科長張華砡說，7月起試燒，期間除配合水泥窯停窯於9月暫停，共試燒1萬1000公噸，藉此調整投料、車輛進場時間等，讓運作更順暢，也確認戴奧辛等空汙、水汙監測數值符合標準，取得消防、使用執照，提報廢棄物清理書等，由縣府核發許可證。

即日起正式營運，只燒家戶垃圾，不處理事業廢棄物。日處理量達200公噸，將燒花蓮市、吉安、壽豐、秀林、新城、卓溪、瑞穗、富里、等8市鄉垃圾，每天約150公噸，南區5鄉鎮垃圾送往玉里掩埋場，鳳林鎮也自有掩埋場。餘下50公噸將逐步處理現有堆置垃圾，預估全部去化需5年。

與宜蘭利澤焚化爐的代燒合約停止，環保局計算，每年減少4萬噸碳排放量，省下垃圾處理費、垃圾轉運費5000多萬元，且不會有傳統焚化爐燒完垃圾殘留底渣和飛灰需處理。

張華砡呼籲民眾配合，一同做好垃圾分類。她說，再生資源利用中心在DAKA園區設置電子看板，隨時公布空氣品質監測數據，讓民眾安心。

花蓮縣府與台泥公司合作推動全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾，即日起正式營運。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府與台泥公司合作推動全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾，即日起正式營運。圖／花蓮縣政府提供

廢棄物 花蓮 焚化爐

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