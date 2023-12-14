宜蘭頭城大里海岸也出現油汙染 疑為海上輪船排放廢油
東部海岸近日出現重油汙染，上周五宜蘭頭城蕃薯寮漁港附近出現少量油汙，這周日開始，大里海蝕平台附近海灘也出現，初步判斷與近日台東、綠島的重油汙染類似，疑為海上輪船廢油，宜蘭縣環保局與一些熱心民眾正著手清理。
宜蘭縣環保局水汙染防治科人員表示，上周五接獲民眾通報，蕃薯寮漁港附近海岸礁石上有少量油汙，環保局第一時間到場清理，海洋委員會環境海洋保育署也派員到場，由於數量不多，半天內就將油汙清理乾淨。
未料過沒兩日，宜縣環保局又接獲通報，台2線120公里處靠近大里海蝕平台附近，礁石上也出現油汙附著，且範圍較大，南北直線範圍約為300到400公尺，縱深也達40公尺。
現場人員表示，油汙附著在礁石上，只能手動清理，用吸油棉片或吸油棉索慢慢將油汙從石頭上擦拭，昨天開始出動高壓清洗機，用強力水柱把石頭上油汙沖到水面，再以吸油棉片等處理；周日至今，每天在現場清理的環保局人員與熱心群眾約10到20人，須要更多人力。
據了解，宜蘭海岸發現的油汙與本月初台東、綠島發現的重油汙染類似，疑似是外海輪船排放的廢油，詳細成分、來源待海保署進一步調查；重油汙染會造成潮間帶生物如魚、貝、蝦蟹甚至海鳥無法換氣窒息，或者被困海中失溫死亡，不過現場人員尚未發現大量生物因此喪命。
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