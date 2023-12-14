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歲末送暖 徐榛蔚與東華附小學生探視植物人家庭

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮東華附小5名六年級學生，出錢也出力，將卡片著色拼貼成祝福，送到臥床多年的「阿偉」家中。記者王燕華／攝影
花蓮東華附小5名六年級學生，出錢也出力，將卡片著色拼貼成祝福，送到臥床多年的「阿偉」家中。記者王燕華／攝影

計程車司機「阿偉」中風臥床10年，創世基金會每月兩次到宅關懷訪視，提供原床泡澡和指導護理，為照護者減壓。即將迎接新的一年，創世號召縣內上百名小學生彩繪卡片，拼貼出祝福，今天由縣長徐榛蔚、東華附小學生代表，送到「阿偉」家給予溫暖祝福。

60歲的「阿偉」原本在台南開計程車，10年前中風，回到花蓮市與女兒、友人同住，原本照護者為「阿偉」擦澡清潔，創世花蓮分會5年前開始到宅衛教，每月提供1至2次原床泡澡服務，指導護理技巧，讓親友獲得不少喘息空間，目前在花蓮免費提供80名植物人家庭到宅服務。

歲末年終，創世基金會號召縣內學生完成著色祝福卡，拼貼裝裱後，今天由東華附小5位6年級學生代表，與縣長徐榛蔚到「阿偉」家中送暖，並送上具象徵意義的大紅包與祝福年禮。

創世基金會組長莊玉菁說，目前潛在服務個案有1061人，到宅訪視340幾案，累積服務6600人次。疫情前歲末年終舉辦「寒士30吃飽」活動，疫情爆發後改為將祝福年禮及紅包送到家中，讓他們感受社會大眾的關懷。

創世基金會與華山、人安基金會策略聯盟舉辦的「第34屆寒士吃飽30－送禮到家」已展開募集，預計明年1月29日起將上萬份年禮及紅包送給受助家庭。莊玉菁說，大環境不景氣，民眾惜捐，盼大眾伸出援手。

東華附小學生黃牧岑響應活動，捐出零用錢也參與卡片著色，希望「阿偉」不要放棄，早日康復；鑄強國小學生杜采諭捐出300元幫助植物人，她在卡片上寫著：「雖然只是少少的錢，但可以顯現出我想幫忙的心意，我會保護自己、愛惜生命和幫助他人的。」

縣長徐榛蔚呼籲各界響應，一同認助每份1200元的年禮。她細心發現「阿偉」住家地上有水漬，詢問得知有漏水情況，立刻指示陪同訪視的社會處長陳加富錄案協助修繕，讓「阿偉」住家環境更舒適。

花蓮縣長徐榛蔚（右2）與東華附小學生，今天到臥床多年的「阿偉」家中送暖，送上象徵性的大紅包及祝福年禮。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（右2）與東華附小學生，今天到臥床多年的「阿偉」家中送暖，送上象徵性的大紅包及祝福年禮。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（右2）與東華附小學生，今天到臥床多年的「阿偉」家中送暖，送上象徵性的大紅包及祝福年禮。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（右2）與東華附小學生，今天到臥床多年的「阿偉」家中送暖，送上象徵性的大紅包及祝福年禮。記者王燕華／攝影

小學生 徐榛蔚 紅包 植物人

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