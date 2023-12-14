太魯閣白楊步道重新開放 行經易落石區仍須戴安全帽

太魯閣國家公園白楊步道第四隧道西口10月底崩塌，經過2個多月搶通及監測，11日重新開放；太管處呼籲，因地質仍脆弱，遊客行經易落石區域，務必配戴安全帽、快速通行。

白楊步道全長2.1公里，自台電施工道演變而來，沿線共7處隧道，路徑平坦，是園區熱門步道之一，其中，1.7公里處第四隧道西口10月30日凌晨發生崩塌，掉落土石幾乎掩蓋出口，隧道封閉逾2個月後，11日重新開放，可通行至水簾洞。

太魯閣國家管理處天祥管理站主任高佽今天接受中央社記者採訪指出，第四隧道口因自然風化及地質相對不穩定，這次搶通後，監測邊坡狀況1個多月，確認沒有土石掉落後，決定於11日重新開放。

高佽指出，考量地質仍不穩定，第四隧道口放置三角錐引導遊客快速通過，提醒遊客進入步道前，可就近至遊客中心、溪畔服務站、布洛灣管理站或天祥管理站借用免費安全帽。

白楊步道即日起重新開放至水簾洞，不過白楊瀑布景觀台及吊橋仍有邊坡安全疑慮，暫不開放。

高佽表示，白楊瀑布景觀台及吊橋區域，邊坡狀況與隧道風化狀況不同，會再邀集專家學者調查，確定安全無虞才會重新開放。