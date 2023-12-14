基隆身心障礙課後照顧 明年起1人成班全額補助

基隆市政府為照顧身心障礙學生，減輕家長負擔，明年1月寒假起，調降身心障礙學生課後照顧服務開辦門檻，由原就讀學校開辦，1人就能成班，鐘點費、交通費也全額補助，學生不用另外負擔費用，將有近百名學生受惠。

教育處特教科長李上泰說，身心障礙學生課後照顧服務去年以前開班門檻為10人，今年暑假降為3人，還是有不少地方學生有需求，決定113年寒假擴大補助，只要1人就開班，便民程度升級。

身心障礙學生在交通接送有不同需求，李上泰表示，市府全力協助解決各項不便，提高家長接受政策的意願，要求學校落實調查身心障礙學生參加課後照顧意願，與交通接送具體需求。

教育處表示，國中小暨學前的身心障礙學生，課後照顧人員暨助理員鐘點費、學生膳費、司機暨隨車助理員加班費、外聘課後照顧人力鐘點費以及特教交通車衍生的油料費，都由市府全額補助。

此外，為充實課後照顧人力，除放寬學校聘任課後照顧人員資格，也將在明年寒假開辦課後照顧服務人員180小時職前訓練，鼓勵具服務熱忱及特教專業人才加入。

教育處代理處長楊桂杰說，為照顧每一名身心障礙學生，主動提供不同支持服務，也透過體育課程加強身心障礙學生體能，從各方面減輕家長負擔。