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農業設施蓋違建當農舍住 陳俊宇道歉：做了不好的示範

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
針對「楊桃集貨場」農業設施加蓋違建，當成農舍居住，民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇今天再度道歉，坦承「做了不好的示範」。記者戴永華／攝影
針對「楊桃集貨場」農業設施加蓋違建，當成農舍居住，民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇今天再度道歉，坦承「做了不好的示範」。記者戴永華／攝影

對於把農業設施「楊桃集貨場」加蓋違建當成農舍居住，民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇今天再度向縣民道歉，坦承「做了不好的示範」，會拆掉該拆的違建，因農業設施並非農舍，未來這個房子如果沒有在合法的情況下，「我不可能再搬進去住」。

陳俊宇陣營今天召開記者會，批評國民黨不會抹黑就不會選舉，針對地檢署已經不起訴的案子，一再冷飯熱炒，重施故技，可見國民黨選情告急，奧步盡出，請回歸理性正常選舉。

民國91年8月拿到使用執照的楊桃集貨場，申請政府補助蓋在陳俊宇的土地上，依規定使用10年後的地上建築才能歸地主所有；但當時興建集貨場農業設施時，比較像是蓋農舍的形態，更被質疑該農業設施在拿到使用執照後加蓋違建，陳俊宇後來也搬進去住。

縣政府104年查到沒有農地農用，開罰6萬元；後來又查出屋子後面的雨遮及前面廣場硬鋪面是違建，陳俊宇今年7拆除；最近又被指出沒有拆乾淨，10月通知他二樓的270平方公尺都是違建，也要拆除，陳俊宇認為違建面積出入太大，正要求重新會勘。

陳俊宇今天在記者會表示向縣民頭家報告，未來這間房子只要縣政府提出違規的部分，他一定配合改善，就算拆到這個房子剩下1坪，他也會配合。

他也再次向縣民頭家說「歹勢」，之前搬進去住，真的是做了「不好的示範」，未來這個房子如果沒有在合法的情況下，「我不可能再搬進去住」。

競總副主委陳金德也說，楊桃產業沒落楊桃樹砍了，集貨場就沒有使用，陳俊宇因為結婚了，弟弟也結婚了，所以才有搬進去住的這件事，陳今天已經是第二次來表達自己的愧疚，當初20幾年前年輕，做了不好的示範，農業設施不能當農舍使用，所以陳俊宇再度表達愧疚之意。

另針對違章部分，陳金德說，民國104年及105年左右，縣政府公文指出兩大違章，包括後雨遮及前廣場硬鋪面，已全數拆除；10月又請員山鄉公所再去看違章，這部分若縣府確認違章，一定也會如數拆除；至於楊桃集貨場屬於農業設施，不是合法的農舍，陳俊宇永遠不會搬進去住，作為一個將來要參與立法的人，用最嚴格的標準自我要求。

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