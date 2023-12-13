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經濟部與廠商座談 稱明年20億拓銷好產品飛出國

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
協助基隆產業轉型，陳正祺：明年20億拓銷好產品飛出國。記者游明煌／攝影
協助基隆產業轉型，陳正祺：明年20億拓銷好產品飛出國。記者游明煌／攝影

經濟部次長陳正祺今天到基隆大武崙產業園區與基隆、新北市瑞芳工業區等50多家廠商座談，揩歐盟和世界貿易因應2050年淨零碳排規範等，國際的挑戰和台灣面臨的大環境轉變，將輔導業者改善製程，採低碳能源、循環經濟，改善產業體質增加競爭力，明年已編列20億元拓銷經費，讓「台灣好產品飛出國」。

陳正祺今天與基隆市廠商聯合總會、大武崙廠商協進會、基隆市工業會、大武崙工業區等座談，立委蔡適應、議長童子瑋、立委候選人鄭文婷等出席。

陳正祺說，對這兩年美中貿易戰，美國升息、日圓貶值、新台幣升值，還有歐盟和世界貿易因應2050年淨零碳排規範等，國際的挑戰和台灣面臨的大環境轉變，經濟部及相關部門，加速輔導廠商的轉型。

陳正祺表示，明年為了拓銷已編列20億預算，國際貿易署要去推動，尤其採數位拓銷並導入AI等技術，讓台灣好產品飛出國。

蔡適應表示，台灣目前在淨零碳排的全球排名，沒有位列前矛，代表還有很多淨零碳排的規範尚未實施，當務之急要透過公部門，加速協助廠商來轉型。過去幾年基隆地區，輔導很多非工業區的廠商，轉移到各個工業區內，為了讓產業活絡，他建請經濟部來研議「工業區廠商的融資方案」，針對廠商購地、廠房的需求、設備更新等，給予廠商融資的利息補貼。

蔡適應提到，基隆地區的大武崙工業區、六堵工業區、瑞芳工業區都是台灣很早期的工業區，包含電力、天然氣、汙水管線等基礎設施，他會要求經濟部和產業園區管理局持續來協助改善。

童子瑋、鄭文婷也表示，基隆兩大產業園區隱藏許多台灣之光的優良企業，未來企業面臨淨零碳排壓力會越來越大，公部門應協助加速協助廠商來轉型，來因應未來的挑戰。

協助基隆產業轉型，陳正祺：明年20億拓銷好產品飛出國。圖／蔡適應提供
協助基隆產業轉型，陳正祺：明年20億拓銷好產品飛出國。圖／蔡適應提供
協助基隆產業轉型，陳正祺：明年20億拓銷好產品飛出國。圖／蔡適應提供
協助基隆產業轉型，陳正祺：明年20億拓銷好產品飛出國。圖／蔡適應提供

基隆 蔡適應

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