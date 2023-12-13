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深化台日交流 花蓮豐濱鄉與九州九重町開展友誼

中央社／ 花蓮縣13日電

日本九州大分縣九重町長日野康志今天到訪花蓮豐濱鄉，鄉長邱福順與公所團隊熱情接待，期許雙方城市發展互為學習，未來朝姐妹鄉鎮結盟方向邁進。

日野康志與隨行秘書今天專程訪問豐濱鄉，日野康志表示，他與邱福順第一次見面是在日本福岡舉辦2023年中華民國國慶茶會時，由台灣駐日領事處介紹認識，雙方可望在共同價值觀的理念下，一起發展、一起繁榮，在觀光、農業等領域上建立友好關係，這次來先了解豐濱的歷史、文化與自然環境，一起開啟雙方友誼之旅。

邱福順致詞讚許日野康志及其團隊穩健發展地方觀光，邱福順說，九重町被譽為夢幻的溫泉之鄉及夢幻的大吊橋，大吊橋長度達360公尺、高度173公尺，被譽為日本第一，值得豐濱鄉學習和參考。

邱福順指出，豐濱鄉從多元族群文化發展到現在的人文與生態旅遊，藉此難得的時刻介紹給訪友，期盼從文化觀光的切角，啟動未來實質性合作的可行性，深化豐濱鄉與國際友人的情誼。

邱福順表示，鄉鎮之間友誼的建立沒有區域限制，而在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封之際，台日交流頻繁更勝以往，現在是拓展豐濱鄉的視野的好機會，同時有助於基層單位公務員提升國際觀與世界接軌的機會。

日本 吊橋 團隊

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