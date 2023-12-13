復銷中國及產量少 鳳梨釋迦每台斤85元竊賊覬覦

台東月初首批重新輸銷中國的鳳梨釋迦，受颱風影響產量少4成，價格飆漲至每台斤85元，是以往春節期間才會出現的好價錢，也因此發生幾處釋迦園遭竊，警方展開「護果專案」。

台東鳳梨釋迦被中國禁銷2年多後，今年重返中國市場，12月台東鳳梨釋迦上市，首批2.9噸於月初送往中國，雖然其中1個貨櫃被檢驗出有害蟲遭退櫃，不過在台東也傳出好消息，昨天的鳳梨釋迦A果收購價每台斤飆漲至新台幣85元。

台東地區農會總幹事李建通今天告訴中央社記者，11日的大果（A果）收購價是80元，昨天飆漲至85元，前2年因少了中國市場都只有20至30元間，今年因重返中國市場，加上被颱風打掉了約4成，因此釋迦開盤後就一路飆漲。

往年釋迦的收購價格都穩定在60元左右，春節期間會出現80至90元之間，產期結束前有時候會飆漲至110元。不過也因價錢看俏，發生多起釋迦竊案。

台東縣警察局台東分局今天發布新聞稿表示，近期釋迦價格上漲，深憂農民辛苦栽植的釋迦成為不法之徒竊盜目標，台東分局啟動「護果專案」，對轄區果園周邊提高巡邏密度，並與地方巡守隊合作，加強防竊。

台東分局表示，為提升防範效果，除規劃巡邏路線外，更深入地方拜訪巡守隊及里長，建立治安友善通報網維持良好聯繫，並到各村落集合場宣導，提升農民防竊意識，提醒果農避免將產品銷售給來路不明的廠商以免受騙，盼警民合作下，能讓農民能夠安心收成。