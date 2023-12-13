原來大豆可以這樣入菜 花蓮壽豐鄉親分享食譜

花蓮縣壽豐鄉種植雜糧面積逾100公頃，主要是大豆、黑豆及蕎麥，近年農糧署東區分署輔導協助農民，陸續開發許多特色加工品，包括天貝、千張（黃豆紙）及豆漿等，邀請在地鄉親化身為「煮夫」、「煮婦」，公開自家的豆食堂，製作各式創意料理，推廣台灣優質農產品。

農業部農糧署為避免國內過度依賴進口雜糧作物與加工品，節能減碳，2016年起推動大糧倉計畫，協助返鄉青農栽種雜糧作物，輔導後續加工成優質的農產品。

農糧署指導大豆產業策略聯盟成員「花蓮好生活農業勞動合作社」，與縣內新住民學習中心、壽豐鄉樂齡學習中心合作，在當地舉辦料理工作坊，邀請約40位鄉親交流料理，經過1個月，今天分享10道國產大豆食譜，推廣國產大豆特色加工品。

當地青年楊雯安說，這次利用天貝鬆取代蝦鬆做成沙拉，口感清爽；越南新住民張秋艶以千張作為春捲皮，將青菜、蝦子及芋頭等食材包覆其中，製作「千張版」的越南春捲。

張秋艶說，定居花蓮已15年，選擇在地以豆類製成的千張製作春捲，千張小片且不易破裂，更好包覆食材，且味道也不錯，推薦大家包春捲可改用千張。

本身是高雄人的雜糧青農林祐賞表示，加入花蓮好生活團隊邁入第5年，喜歡自然環境的他，因想從事有機農業，卻沒有相關背景與技術，甚至連作物長什麼樣都不知道，在政府推動小地主大佃農計畫下，租了一定面積的農地，從零開始與合作社學習栽種手法。

他認為，栽種過程雖然辛苦卻很值得，初期雜糧作物需要大面積，農具設備也都是貸款，儘管初期有獲利也是拿去繳貸款，不過生活還算過得去，現在也跟農會與政府政策配合，未來想試種高粱。