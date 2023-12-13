快訊

到日本血拚買什麼賺最多？日旅達人發起投票 第1名僅台灣5-7折價

「台積電大同盟」明遠也布局日本 最怕找嘸年輕人來半導體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原來大豆可以這樣入菜 花蓮壽豐鄉親分享食譜

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
越南新住民張秋艶以千張作為春捲皮，將青菜、蝦子及芋頭等食材包覆其中，製作「千張版」的越南春捲。記者王思慧／攝影
越南新住民張秋艶以千張作為春捲皮，將青菜、蝦子及芋頭等食材包覆其中，製作「千張版」的越南春捲。記者王思慧／攝影

花蓮縣壽豐鄉種植雜糧面積逾100公頃，主要是大豆、黑豆及蕎麥，近年農糧署東區分署輔導協助農民，陸續開發許多特色加工品，包括天貝、千張（黃豆紙）及豆漿等，邀請在地鄉親化身為「煮夫」、「煮婦」，公開自家的豆食堂，製作各式創意料理，推廣台灣優質農產品。

農業部農糧署為避免國內過度依賴進口雜糧作物與加工品，節能減碳，2016年起推動大糧倉計畫，協助返鄉青農栽種雜糧作物，輔導後續加工成優質的農產品。

農糧署指導大豆產業策略聯盟成員「花蓮好生活農業勞動合作社」，與縣內新住民學習中心、壽豐鄉樂齡學習中心合作，在當地舉辦料理工作坊，邀請約40位鄉親交流料理，經過1個月，今天分享10道國產大豆食譜，推廣國產大豆特色加工品。

當地青年楊雯安說，這次利用天貝鬆取代蝦鬆做成沙拉，口感清爽；越南新住民張秋艶以千張作為春捲皮，將青菜、蝦子及芋頭等食材包覆其中，製作「千張版」的越南春捲。

張秋艶說，定居花蓮已15年，選擇在地以豆類製成的千張製作春捲，千張小片且不易破裂，更好包覆食材，且味道也不錯，推薦大家包春捲可改用千張。

本身是高雄人的雜糧青農林祐賞表示，加入花蓮好生活團隊邁入第5年，喜歡自然環境的他，因想從事有機農業，卻沒有相關背景與技術，甚至連作物長什麼樣都不知道，在政府推動小地主大佃農計畫下，租了一定面積的農地，從零開始與合作社學習栽種手法。

他認為，栽種過程雖然辛苦卻很值得，初期雜糧作物需要大面積，農具設備也都是貸款，儘管初期有獲利也是拿去繳貸款，不過生活還算過得去，現在也跟農會與政府政策配合，未來想試種高粱。

農糧署東區分署表示，各項國產雜糧推進家庭餐桌，可健全台灣的農業生態、增進飲食健康，期望民眾支持國產農品。

花蓮壽豐鄉豐田社區今天舉辦「小餐桌大糧倉-我家的豆食堂」推廣國產雜糧大豆特色加工品記者會，分享各式豆製創意料理。記者王思慧／攝影
花蓮壽豐鄉豐田社區今天舉辦「小餐桌大糧倉-我家的豆食堂」推廣國產雜糧大豆特色加工品記者會，分享各式豆製創意料理。記者王思慧／攝影
當地青年楊雯安利用天貝鬆取代蝦鬆做成沙拉，口感清爽。記者王思慧／攝影
當地青年楊雯安利用天貝鬆取代蝦鬆做成沙拉，口感清爽。記者王思慧／攝影

花蓮 農糧署 食材

延伸閱讀

花蓮今晨連兩震 最大震度3級

花蓮新創基地進駐團隊招募 申請件數創歷年新高

花蓮立委選舉升溫藍綠周末拚場 韓國瑜17日快閃加持

「浪我們送愛給您」關懷之旅 慈善基金會暖化花蓮部落

相關新聞

花蓮大橋明天封閉內側車道重建 19日拆南下一代橋

台11線花蓮大橋橫跨花蓮溪，是連接鄉市的主要橋梁，使用逾半世紀，曾因地震橋梁位移須改建，公路局採「鋼箱型梁橋」半半施工，...

台東「林投樹」打卡熱點淪為垃圾場 廣告看板「鬼遮眼」

台東縣政府為讓原民文化及藝術產業成為觀光亮點，在原民處原住民文化創意產業聚落前設置裝置藝術，由原住民創作家安聖惠設計「林...

跨年 花蓮大卡司開唱 宜蘭太平山觀日

為迎接2024，花蓮縣「2023-2024花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會卡司請來韓流天王畢書盡、情歌天王品冠、人氣樂團理想...

原來大豆可以這樣入菜 花蓮壽豐鄉親分享食譜

花蓮縣壽豐鄉種植雜糧面積逾100公頃，主要是大豆、黑豆及蕎麥，近年農糧署東區分署輔導協助農民，陸續開發許多特色加工品，包...

基隆焚化廠漲價…清運業漲6成 社區叫苦

基隆市天外天焚化廠公告廢棄物處理費明年起漲價，社區民生垃圾維持原價，有社區管委會代表反映，清運業者因應通膨及焚化廠調漲費...

蘇澳馬賽臭魚味 環局：追查異味來源

宜蘭蘇澳鎮馬賽地區地處工業區附近，又多有食品加工廠，民眾抱怨經常會聞到「臭魚味」，即使通報環保局也只能暫時改善。環保局稽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。