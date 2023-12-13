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基隆身障生課後照顧 1人開班提供接送全額補助

中央社／ 基隆13日電
基隆身心障礙學生「課後照顧服務」，明年1月寒假起，1人就開班，採全額補助，不用再負擔任何費用。圖／教育處提供
基隆身心障礙學生「課後照顧服務」，明年1月寒假起，1人就開班，採全額補助，不用再負擔任何費用。圖／教育處提供

基隆市政府將從明年1月起，調降身心障礙學生課後照顧服務，1人就成班，由市府全額補助，家長不須負擔任何費用，並提供學生接送返家服務，約有200名學生受惠。

教育處今天表示，市府7月起針對國中、國小和幼兒園設有集中式特教班10所學校約200名學生，將開辦身心障礙課後照顧服務門檻從10人調降為3人，為落實照顧身心障礙學生，明年1月起再度調降開辦門檻為1人，由身心障礙學生原就讀學校開辦。

教育處指出，市府也會要求學校落實調查身心障礙學生參加課後照顧意願與交通接送需求，與家長充分溝通後，妥善規劃辦理時間及交通服務方式，相關司機和隨車助理員加班費、外聘課後照顧人力鐘點費，及特教交通車油費或多元計程車等費用，都由市府全額補助，預估所需經費約新台幣500萬元。

此外，教育處指出，將在寒假開辦「基隆市113年兒童課後照顧服務人員180小時職前訓練」，盼有更多具服務熱忱及特教專業人才投入服務，讓身心障礙學生課後照顧服務更加完善。

市府教育處代理處長楊桂杰表示，為照顧身心障礙學生，市府主動提供不同支持服務，也透過適應體育加強身心障礙學生體能，並從各方面減輕家長負擔，盼身心障礙學生上課不缺席、學習更快樂。

基隆 門檻 加班費

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