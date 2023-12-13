台東「林投鳥」打卡熱點淪為垃圾場 廣告看板「鬼遮眼」

台東縣政府為讓原民文化及藝術產業成為觀光亮點，在原民處原住民文化創意產業聚落前設置裝置藝術，由原住民創作家安聖惠設計「林投樹」意象，成為市區打卡熱點，未料，這幾天竟被廣告看板遮蔽，宛如「鬼遮眼」，民眾開玩笑說「被打碼了」，誇張的是作品裡還塞滿廢棄垃圾。

縣府表示，日前原民處辦理LIMA來造船南島系列活動所設置的廣告宣傳看板，引角度問題確實有一部遮蔽到裝置作品，但並未全部遮蔽，後續會做調整。至於作品內被丟棄垃圾的問題，會盡速清除，未來對於裝置藝術作品的管理會加強改善，也呼籲民眾不要任意亂丟垃圾及破壞作品。

2019年縣府邀請知名藝術家安聖惠，在原民處原住民文化創意產業聚落位於新生路與信義路三角處的安全島空地上以鋼管及自然石材為主結構，輔以棉繩鈎織出柔軟的線條，創作「林投樹」裝置藝術意象作品，無論在白天或晚上都呈現不同風情，成為市區重要地景指標新的打卡熱點。