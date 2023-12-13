快訊

不是信義！台北豪宅熱區洗牌 這區與大安區分庭抗禮

中菲南海對峙升溫 解放軍打破常規 052D型飛彈驅逐艦進駐美濟島

有錢人形象趕跑柯文哲年輕票？ 吳欣盈：蔡英文家世也很好

釋迦品管破功中國驗出害蟲 台東地區農會停權10天

中央社／ 台東縣13日電
台東鳳梨釋迦被中國禁銷2年多後，月初首批運中國釋迦驗出害蟲，將對出貨的包裝廠台東地區農會停權10天。本報系資料照。
台東鳳梨釋迦被中國禁銷2年多後，月初首批運中國釋迦驗出害蟲，將對出貨的包裝廠台東地區農會停權10天。本報系資料照。

台東鳳梨釋迦被中國禁銷2年多後，月初首批出關重返中國市場，但其中1貨櫃驗出蟲害，台東縣府今天表示，首批運中國釋迦驗出害蟲，將對出貨的包裝廠台東地區農會停權10天。

台東縣政府提出一套鳳梨釋迦蟲害零檢出的規範，從源頭產農的生產履歷到包裝廠的檢疫，建構一套嚴謹防止蟲害作業規範，這套規範獲得中國接受，並在6月宣告台東釋迦重返中國市場。首批鳳梨釋迦在這個月初出關，但昨天傳出其中1貨櫃驗出蟲害，將被退回。

台東縣政府今早發布新聞稿證實首批重返中國市場的鳳梨釋迦被中國海關驗出蟲害，台東縣長饒慶鈴呼籲業者落實品管，縣府將嚴謹查核。

饒慶鈴表示，日前首批出貨至中國的其中1貨櫃，被檢出有害生物，即刻依「鳳梨釋迦品質管理規範」對違規包裝廠停權10天，並將相關資訊公布於鳳梨釋迦品質認證系統 ，請各包裝廠業者落實品管，勿心存僥倖，落實標準化清潔作業流程，提升果實品質。

台東地區農會總幹事李建通接受中央社記者電話訪問表示，尚未接獲中國方面的正式公文，但經初步查證，可能是釋迦蒂頭部分驗出害蟲，有些害蟲的卵和小蟲躲在蒂頭處，肉眼無法看出，等出櫃後孵化或長大被發現，地區農會依照台東縣政府規範，停止10天收釋迦，因現在尚未進入量產季節，停10天收釋迦對農民影響不大。

鳳梨釋迦 農會

延伸閱讀

台東釋迦再被陸驗出蟲 違規業者停權10天 饒慶鈴籲勿心存僥悻

鳳梨釋迦陸驗有蟲 饒慶鈴：中央加強把關有問題勿放

影／台東群眾抗議堆肥場 縣府前怒嗆「縣長出來！」

重新叩關大陸市場 台東縣府：陸方今宣布鳳梨釋迦第二波輸陸名單

相關新聞

跨年 花蓮大卡司開唱 宜蘭太平山觀日

為迎接2024，花蓮縣「2023-2024花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會卡司請來韓流天王畢書盡、情歌天王品冠、人氣樂團理想...

花蓮大橋明天封閉內側車道重建 19日拆南下一代橋

台11線花蓮大橋橫跨花蓮溪，是連接鄉市的主要橋梁，使用逾半世紀，曾因地震橋梁位移須改建，公路局採「鋼箱型梁橋」半半施工，...

台東「林投鳥」打卡熱點淪為垃圾場 廣告看板「鬼遮眼」

台東縣政府為讓原民文化及藝術產業成為觀光亮點，在原民處原住民文化創意產業聚落前設置裝置藝術，由原住民創作家安聖惠設計「林...

基隆焚化廠漲價…清運業漲6成 社區叫苦

基隆市天外天焚化廠公告廢棄物處理費明年起漲價，社區民生垃圾維持原價，有社區管委會代表反映，清運業者因應通膨及焚化廠調漲費...

蘇澳馬賽臭魚味 環局：追查異味來源

宜蘭蘇澳鎮馬賽地區地處工業區附近，又多有食品加工廠，民眾抱怨經常會聞到「臭魚味」，即使通報環保局也只能暫時改善。環保局稽...

基隆早年設吸菸區2大理由 減少邊走邊吸菸、菸蒂別亂丟

中正紀念堂因砍樹設「吸菸區」引發爭議。事實上，基隆市政府多年前也在二信公車循環站等人潮聚集處，設置吸菸區，希望還無法戒菸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。