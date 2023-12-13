釋迦品管破功中國驗出害蟲 台東地區農會停權10天

台東鳳梨釋迦被中國禁銷2年多後，月初首批出關重返中國市場，但其中1貨櫃驗出蟲害，台東縣府今天表示，首批運中國釋迦驗出害蟲，將對出貨的包裝廠台東地區農會停權10天。

台東縣政府提出一套鳳梨釋迦蟲害零檢出的規範，從源頭產農的生產履歷到包裝廠的檢疫，建構一套嚴謹防止蟲害作業規範，這套規範獲得中國接受，並在6月宣告台東釋迦重返中國市場。首批鳳梨釋迦在這個月初出關，但昨天傳出其中1貨櫃驗出蟲害，將被退回。

台東縣政府今早發布新聞稿證實首批重返中國市場的鳳梨釋迦被中國海關驗出蟲害，台東縣長饒慶鈴呼籲業者落實品管，縣府將嚴謹查核。

饒慶鈴表示，日前首批出貨至中國的其中1貨櫃，被檢出有害生物，即刻依「鳳梨釋迦品質管理規範」對違規包裝廠停權10天，並將相關資訊公布於鳳梨釋迦品質認證系統 ，請各包裝廠業者落實品管，勿心存僥倖，落實標準化清潔作業流程，提升果實品質。

台東地區農會總幹事李建通接受中央社記者電話訪問表示，尚未接獲中國方面的正式公文，但經初步查證，可能是釋迦蒂頭部分驗出害蟲，有些害蟲的卵和小蟲躲在蒂頭處，肉眼無法看出，等出櫃後孵化或長大被發現，地區農會依照台東縣政府規範，停止10天收釋迦，因現在尚未進入量產季節，停10天收釋迦對農民影響不大。