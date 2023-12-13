蘇澳馬賽臭魚味 環局：追查異味來源

宜蘭蘇澳鎮馬賽地區地處工業區附近，又多有食品加工廠，民眾抱怨經常會聞到「臭魚味」，即使通報環保局也只能暫時改善。環保局稽查科表示，馬賽位於工業區下風處，空氣品質確實有不少努力空間，過去曾發現2間工廠廢水不符合標準開罰，目前已蒐集這次異味地點附近工廠的廢水檢體送驗。

馬賽地區是蘇澳鎮北部聚落的通稱，北抵新城溪下游，南邊則是新馬車站、鐵路與蘇澳鎮第二公墓；馬賽地區北邊是新城溪北岸的龍德工業區，聚落內也有不少工廠、食品加工廠等。但民眾在臉書社團「蘇澳報報」表示，在馬賽聞到臭魚飼料味，尤其信義路最濃。

宜蘭縣環保局稽查科長胡璧輝表示，馬賽地區處於工業區下風處，冬天東北季風吹拂，加上區域內不少食品工廠，空氣品質會比較差，確實還有努力改善的空間。

胡璧輝指出，環保局檢查附近業者，工廠運作符合規定，之後會再陸續盤查區域內與附近的工廠。除了廢氣，異味也可能源自工廠排放廢水，過去曾發現2間工廠廢水不符合標準開罰，目前已蒐集這次異味地點附近工廠的廢水檢體送驗。

胡璧輝坦言，馬賽地區異味往往是一陣一陣，民眾通報時有異味、人員到場後就沒有了，不容易判別是否是特定工廠造成；此外，就現行法規而言，異味檢測標準相當高，通常要到「惡臭」的級別才會超標，「異味」往往仍在標準之內，無法裁處。

胡璧輝建議，民眾若發現異味，可以馬上通報，環保局人員原則上10到15分鐘內就會抵達，若到場時異味還在，更能追查到確切工廠，盼民眾一起幫忙。