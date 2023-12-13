跨年 花蓮大卡司開唱 宜蘭太平山觀日

為迎接2024，花蓮縣「2023-2024花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會卡司請來韓流天王畢書盡、情歌天王品冠、人氣樂團理想混蛋等10多組知名歌手開唱。宜蘭太平山國家森林遊樂區昨天也指出，民眾若想看元旦日出，當天凌晨3時就能進太平山園區，還能獲得新年紀念書籤。

花蓮縣觀光處指出，跨年晚會確定卡司有畢書盡、品冠、新生代樂團理想混蛋、周予天、文慧如、聲林之王柏霖、Shawn尚融、九九、李東軒、秦宇子YUZI，以及大嘻哈時代小卡比、God Øne、芮鯊，還有花蓮之光阿蘭AC、舒比舒比、Real Life、吸血蚊子等歌手。

花蓮太平洋觀光節跨年晚會將施放寬度達200公尺，延伸至600公尺的高空煙火。圖／花蓮縣政府提供

觀光處表示，為迎接龍年到來，跨年煙火展現壯觀視覺效果，施放寬度達200公尺，延伸至600公尺的高空，而且煙火彈將呈現左右來回跑動的施放效果，像騰龍般扶搖直上，展現多種樣式煙火。

張志翔指出，30、31日兩天在花蓮縣店家消費，持單筆300元以上的發票或是蓋有統一編號店章的收據，到跨年演唱會大會服務台，每1張發票或是蓋有統一編號店章的收據，可兌換1張摸彩券，獎品有iPad平板、任天堂Switch、Dyson吹風機等大獎。

太平山國家森林遊樂區是北台灣觀賞日出絕佳地點，林業署宜蘭分署表示，2024元旦日出時間介於上午6時半到6時50分之間，每年都有不少民眾前往觀日，今年也提早到凌晨3時開園，贈與每位入園遊客新年紀念編號書籤，首位入園遊客除了可以拿到編號0001的書籤，還能獲得太平山福袋1分。

宜蘭分署推薦觀日地點有7處，分別為：太平山莊觀景台、蹦蹦車月台、原太平山俱樂部廣場「三星山日出」、翠峰景觀道路14K觀景台「雲海日出」、翠峰湖環山步道0.8K觀景平台「湖景日出」、翠峰湖環山步道3K「雲海日出」、望洋山步道觀景台「龜山朝日」。