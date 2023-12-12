基隆早年設吸菸區2大理由 減少邊走邊吸菸、菸蒂別亂丟

中正紀念堂因砍樹設「吸菸區」引發爭議。事實上，基隆市政府多年前也在二信公車循環站等人潮聚集處，設置吸菸區，希望還無法戒菸的民眾能夠在定點吸菸，讓二手菸不要隨處飄散，也可以減少菸蒂亂丟的問題。

基隆市前市長林右昌任內推動乾淨城市政策時，發現排水溝內都是菸蒂，開始尋找合適地點設置吸菸區，兼顧減少菸害和髒亂問題。除了公車循環站旁，信義區公所、信二立體停車場和基隆港東、西岸旅客大樓外都有設置。

公車循環站吸菸區設在愛三路和仁二路口、地下道出入口旁，除了圖案和中文標示，還有英文、日文、韓文，告知外籍人士得在此處吸菸標示。公車循環站和東岸廣場一帶往來民眾很多，吸菸區「使用率高」，熄菸桶內常見插滿菸蒂。

衛生局企劃科長莊慧文當年參與吸菸區籌設作業，她說，全國吸菸人口至少還有一成，政府當然希望每一個人都不要吸菸，也是正在努力的目標，可是此時此刻還是有人吸菸，總是得找個地點讓他吸菸，設置吸菸區是立意良善、兩害相權取其輕的作法。

莊慧文表示，菸害防制法並沒有規範不可以邊走邊吸菸，如果有人帶著孩子走在吸菸的人後面，除非趕到他的前面，否則就得在後面吸二手菸。在定點設置吸菸區，經過時可能有一點點菸味，但不會隨著吸菸的人整條馬路飄散。

菸害防制法對於設置吸菸區有明文規範，有些據點戶外得設，有些絕對不能設。莊慧文舉例，像醫院戶外就絕對不能設，但是文教場所戶外是得設範圍。市府當初是想仿效日本，請民眾不要邊走邊吸菸，所以才會在人潮眾多或特定場所旁設吸菸區，提供吸菸族使用。

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