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影／台東群眾抗議堆肥場 縣府前怒嗆「縣長出來！」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
今早台東海端、關山及鹿野三地百餘居民前往縣府抗議私人堆肥場，眾人高舉右手喊抗議。記者徐白櫻／攝影
今早台東海端、關山及鹿野三地百餘居民前往縣府抗議私人堆肥場，眾人高舉右手喊抗議。記者徐白櫻／攝影

今早台東海端、關山及鹿野三鄉鎮百餘民眾前往縣府抗議私人堆肥場，居民不滿設置過程未辦公開說明會，遞交陳情書與2千人連署書，要求縣府暫緩核發使用執照，抗議群眾不滿縣長饒慶鈴未出面，高喊「縣長出來」，企圖衝入縣府引發警民對峙。縣府表示，全案審查中，會轉達地方心聲給最終審核單位農業部

後山有機肥料公司4年前向農業部提出興辦事業計畫書，規畫在關山鎮月眉里興建動物糞屎推置處理場。縣府說明，硬體設施大致完成，正向縣府申請使用執照，後續還要送農業部申請營運許可。

堆肥場鄰近聚落，海端加拿村、鹿野瑞豐村及關山月眉里三地居民組成自救會，多次出面抗議，今早又聚集縣府前廣場表達不滿，議員張全馨嵐、潘貴蘭及林參天等人到場聲援。自救會指出，業者籌建動物糞屎推置處理場至今，未曾舉辦公開說明會，地方關心的汙水處理、異味飄散等問題無法釋疑。

關山鎮長彭成豐表示，關山已經被外界感覺夠臭了，不需要再增加一處推肥場，業者應出面說明街道運送路線等問題，讓大家知道生活會不會受影響。

縣府參議辛進祥出面接受陳情書與連署書，抗議居民不滿縣長饒慶鈴未出面，高喊「縣長出來」、「我們要進去縣府喝茶、上廁所」。議員林參天搶下辛進祥手中麥克風，兩人互嗆「惦惦」、「你是在兇三小？」、「我為何要惦惦」，險些發生進一步衝突。

縣府農業處表示，後山有機肥料公司遞件向縣府申請使用執照，核准之後才會向農業部申請營運許可，縣府尚未通過。賴姓業者說，堆肥場這個行業確實敏感，但地方也有聲音希望他們可以協助處理棘手的雞糞問題，地方或中央法規事項都會盡力達成，也希望跟地方民眾有好溝通。

今早台東海端、關山及鹿野三地百餘居民前往縣府抗議私人堆肥場，強調不歡迎會影響生活環境的堆肥場在住家附近。記者徐白櫻／攝影
今早台東海端、關山及鹿野三地百餘居民前往縣府抗議私人堆肥場，強調不歡迎會影響生活環境的堆肥場在住家附近。記者徐白櫻／攝影
居民抗議關山鎮月眉里一處私人堆肥場，議員林參天（左）與參議辛進祥（右）爆發口角，兩人當場互嗆。記者徐白櫻／攝影
居民抗議關山鎮月眉里一處私人堆肥場，議員林參天（左）與參議辛進祥（右）爆發口角，兩人當場互嗆。記者徐白櫻／攝影
台東縣議員張全馨嵐（左）代表居民遞交陳情書與連署書給縣府參議辛進祥（右）。記者徐白櫻／攝影
台東縣議員張全馨嵐（左）代表居民遞交陳情書與連署書給縣府參議辛進祥（右）。記者徐白櫻／攝影
今早台東海端、關山及鹿野三地百餘居民前往縣府抗議私人堆肥場，強調不歡迎會影響生活環境的堆肥場在住家附近。記者徐白櫻／攝影
今早台東海端、關山及鹿野三地百餘居民前往縣府抗議私人堆肥場，強調不歡迎會影響生活環境的堆肥場在住家附近。記者徐白櫻／攝影

農業部 情書 連署書

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