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基隆中和路匝道出口 規畫增車道
國道3號接基隆港西岸聯外道路中和路交流道，出口匝道僅一線車道，等待左轉車輛會造成回堵，匝道彎道處可能引發追撞事故。基隆市長謝國樑昨到現場勘查路況，聽取市府交通處簡報改善方案，匝道出口斑馬線將塗銷，以利停止線往前挪移，增加空間畫設兩線車道，紓解車流。
基隆市中山區中和路喜市、大慶大城等大型社區及其他住戶，多是利用中和路交流道接國道3號前往雙北地區，上班時段車流集中，短短1公里走走停停30分鐘才能上匝道。下班時段雖然車流分散，因出口匝道僅一線車道，且左轉車輛多，常造成回堵，用路人抱怨連連。
謝國樑和市議員施偉政、郭美秀昨天到中和路匝道，觀看車流狀況。施偉政說，平常日非交通尖峰時段車輛不多，下班時段問題很大，建議匝道出口增設車道。郭美秀提到鄰近有大型社區開發案，未來車流量會更大，匝道一定要改成兩線道。
交通處長王圳宏簡報匝道改善方案，考量現有匝道寬度不足，將塗銷出口處斑馬線，把匝道紐澤西護欄往路口延伸，調整交叉路口的路型，匝道出口有約10公尺長度可畫設左、右轉專用道。因應路口車道修正，路面會增設導引線，並遷移及增設號誌及增設橫跨中和路的斑馬線，預計明年2月完成。
施偉政認為，交通處方案是短期對策，移除現有紐澤西護欄，讓匝道結合相鄰道路，才是真正拓寬匝道。
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