小犬颱風重創蘭嶼 陳建仁：政府編列10億 最快1年半全島電線地下化

今年10月小犬颱風挾帶破17級強風重創蘭嶼，部落及環島公路百餘盞路燈至今不亮，一名年輕教師疑因夜間照明不足喪命。行政院長陳建仁今赴蘭嶼視察全島復原情況，肯定台電公司最快時間協助住家復電，預計最快1年半全島電線完成地下化，路燈問題要求縣府及台電協助。建設處表示，縣府動用災害準備金協助蘭嶼公所，合約廠商已動工，月底前會先修好部落路燈。

小犬颱風10月3日襲台，蘭嶼全島2423戶停電，台電公司搶修至9日深夜11點全島復電。颱風離去2個多月，不過仍有百餘盞路燈故障不亮，上月10日，24歲男教師夜間騎車前往紅頭村，不幸入錯岔路，連人帶車墜入溪谷身亡，親友氣憤指責，環島路燈遲未修繕照明不足才發生憾事。

行政院長陳建仁今早赴蘭嶼，視察台電線路地下化工程、椰油國小、衛生所、住宅災損及修繕辦理情形。

陳建仁表示，蘭嶼遭遇破17級陣風，全島百廢待舉，感謝台電努力，2千多戶居民能在有史以來，這麼快時間內通電，政府編列10億將全島電線地下化，大家再忍耐一下，快則1年半，慢則2年一定會完成。此外，路燈是鄉公所負責，受限機具與人力，行政院已請台電幫忙，也要縣府及公所一起努力，愈早完成愈是所有鄉民的福氣。