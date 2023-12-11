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小犬颱風重創蘭嶼 陳建仁：政府編列10億 最快1年半全島電線地下化

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
行政院長陳建仁今天赴蘭嶼視察颱風災後復原情況，強調政府已經編列預算進行全島電線下地工程。圖／讀者提供
行政院長陳建仁今天赴蘭嶼視察颱風災後復原情況，強調政府已經編列預算進行全島電線下地工程。圖／讀者提供

今年10月小犬颱風挾帶破17級強風重創蘭嶼，部落及環島公路百餘盞路燈至今不亮，一名年輕教師疑因夜間照明不足喪命。行政院長陳建仁今赴蘭嶼視察全島復原情況，肯定台電公司最快時間協助住家復電，預計最快1年半全島電線完成地下化，路燈問題要求縣府及台電協助。建設處表示，縣府動用災害準備金協助蘭嶼公所，合約廠商已動工，月底前會先修好部落路燈。

小犬颱風10月3日襲台，蘭嶼全島2423戶停電，台電公司搶修至9日深夜11點全島復電。颱風離去2個多月，不過仍有百餘盞路燈故障不亮，上月10日，24歲男教師夜間騎車前往紅頭村，不幸入錯岔路，連人帶車墜入溪谷身亡，親友氣憤指責，環島路燈遲未修繕照明不足才發生憾事。

行政院長陳建仁今早赴蘭嶼，視察台電線路地下化工程、椰油國小、衛生所、住宅災損及修繕辦理情形。

陳建仁表示，蘭嶼遭遇破17級陣風，全島百廢待舉，感謝台電努力，2千多戶居民能在有史以來，這麼快時間內通電，政府編列10億將全島電線地下化，大家再忍耐一下，快則1年半，慢則2年一定會完成。此外，路燈是鄉公所負責，受限機具與人力，行政院已請台電幫忙，也要縣府及公所一起努力，愈早完成愈是所有鄉民的福氣。

陳建仁說，蘭嶼拼板舟是獨特文化，一定要保存住，雖然拼板舟沒登記船隻，也請文化部以文化重要資產進行補助，盼在明年飛魚季來臨前恢復。

行政院長陳建仁今天赴蘭嶼視察颱風災後復原情況，主要關心電力供給、校園及醫療等情況。圖／讀者提供
行政院長陳建仁今天赴蘭嶼視察颱風災後復原情況，主要關心電力供給、校園及醫療等情況。圖／讀者提供

蘭嶼 台電 小犬颱風 陳建仁

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