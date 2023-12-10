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神秘沙灘多人衝浪 爭親水權

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣府全年禁止南澳神秘沙灘衝浪，衝浪愛好者昨集結南澳溪北側沙灘陳抗，多人下水衝浪，訴求爭取親水權，還給民眾自由從事水上活動的權利，政府可以指引風險，不應禁止；縣府工旅處表示，大方向是開放水域，明年1月將與民間開會建立共識，但目前屬違法行為，已蒐證記錄，後續將行文請行為人陳述原因，決定是否開罰。

神秘沙灘2018年9月發生5名沙灘車遊客、業者被大浪捲走死亡，縣府發布水域禁令，全年禁止游泳、衝浪、水上腳踏車；衝浪愛好者不滿縣府持續禁止部分水域活動，號召水域活動玩家9日下水抗議，開放水域聯盟響應。

百餘名親水活動支持者昨身穿白衣，陸續抵達定情湖沙灘，開水聯盟則從南側神秘沙灘出發，在海上立式划槳，越過南澳溪口後上岸會合，隨後十數名衝浪客下水衝浪。

開水聯盟指出，縣府工旅處2020年委請國立成功大學研究，報告建議「遵循水域遊憩活動管理辦法精神與向海致敬政策方向，開放民眾在南澳海域從事水域遊憩活動」，工旅處卻仍禁止水域活動。

縣府工旅處表示，考量風險分階段開放，明年1月與民間開會建立共識。

沙灘 南澳 風險

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