基隆燈塔教育節 周天成憶練球苦

基隆燈塔教育節昨起連兩天舉辦，市長謝國樑及「羽球一哥」周天成共騎腳踏車，點亮教育燈塔之光，周天成也分享在基隆中學羽球訓練的辛苦。活動規畫60個攤位、14場工作坊等多元項目，還有學校社團成果展與各項互動關卡，今天還有1天。

昨天開幕儀式由暖暖及深美國小特教班啦啦隊演出揭開序幕，謝國樑表示，燈塔教育節要發展各校獨特性與專業性，吸引中小學畢業生在地就學及升學，基隆預計明年透過與國外頂尖學府合作，引進優質的學習經驗，讓基隆優秀學生可與國外教育系統接軌學習，提升基隆孩子的國際競爭力。

周天成分享，他在基隆高中求學及練球的日子真的很辛苦，每天練球時間超過6個小時，有教練鄭永成的指導與照顧，才能成為國際級的羽球選手，老師在背後就像燈塔，做他們的支柱、照亮選手。

周天成表示，雙語教育很重要，他在國外比賽，與裁判溝通或國外選手交流過程都需要使用英語，勉勵學生要多學習語言，十分受用。鄭永成則說，周天成只要有空都會回到母校來陪學弟妹們練球，用心照顧學弟妹。

燈塔教育節昨天與今天在文化中心廣場、飛鳶廣場以及港務大樓2樓共規畫60個攤位、14場工作坊、6場雙語遊戲活動及6場雙語實踐站等多元項目，還有學校社團成果展與各項互動關卡。