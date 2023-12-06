力拚綠金產業 花蓮縣府辦油茶籽評鑑

花蓮縣油茶種植面積267公頃，為全台第一大產區，縣府為推廣國產在地苦茶油鮮採鮮榨的產品優勢，今年舉辦第2屆花蓮油茶籽評鑑暨產地認證，維持最高標準，讓消費者吃得安心。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，為區隔進口茶籽原料所製成的苦茶油與在地鮮採鮮榨的差異，特別規劃辦理「112年度花蓮油茶籽評鑑暨產地認證」活動，繼去年度率全國之先，試辦油茶籽評鑑，今年依舊維持最高標準，參加對象限縣內農友且需通過有機或產銷履歷驗證，才具備油茶籽評鑑資格。

今年評鑑結果出爐，金獎4名、銀獎6名，獲獎者將優先輔導取得「花蓮油茶證明標章」認證，代表花蓮縣參加國內外行銷推廣活動及成為玉溪地區農會的契作對象。

縣長徐榛蔚表示，苦茶油是縣府力拚的綠金產業，花蓮油茶種植面積約267公頃，為全國第一，其中卓溪鄉及玉里鎮種植總收量約占全縣68.37%。在地小農堅持以鮮採鮮榨方式生產最新鮮的苦茶油，採收後立即進入乾燥、脫殼、揀選的工序及食品安全的保存原則，接續到加工廠進行果仁焙炒、壓榨、過濾及裝瓶等工序。

徐榛蔚指出，咖啡、橄欖油等重要經濟作物都已發展出成熟評鑑系統的國際環境中，本土的油茶產業尚未建立起具公信力的評鑑制度。因此縣政府率先推動油茶評鑑機制及花蓮油茶證明標章，希望能藉由建立制度與消費者進行正向溝通，並透過評鑑競賽激勵農友精進油茶栽種技術，生產出品質更好的苦茶油。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說明，此次評鑑依田間管理占比40%、油茶籽品質占比60%，針對農友所繳交的油茶籽，進行品質檢測，再依飽實度、酸價、過氧化價、含油率與出油量等項目進行評比，過程嚴謹科學。為探尋花蓮油茶的風味屬性，特別就入選油茶籽樣品以相同方式及溫度榨油，由行政院農業部林業試驗所楊正釧博士、國立台灣海洋大學食品科學系博士蔡政融與品油師葉旭榮等專家以盲測方式品評，從氣味、口感、外觀等指標來品評不同產區的苦茶油風味。

此次評鑑的結果，花蓮的苦茶油已經做到油品的酸價低於0.3以下，過氧化價低於3以下的檢驗數據，優於國家標準，花蓮縣政府有信心將花蓮苦茶油打造為全國最優質品牌。苦茶油國家標準，一級油品標準酸價需低於1.5以下，過氧化價需低於6以下。