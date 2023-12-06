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台東建首座全民運動館

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東全民運動館及青少年福利服務中心昨天動工興建，未來將是三層樓建物。記者徐白櫻／攝影
台東全民運動館及青少年福利服務中心昨天動工興建，未來將是三層樓建物。記者徐白櫻／攝影

台東縣全民運動館及青少年福利服務中心昨動土興建，場址鄰近縣立體育場及游泳池，1樓設銀髮族運動教室、2樓成人與孩童體育設施，3樓則為專屬青少年多功能空間，總經費1億5550萬元，預計3年後落成。

台東縣長饒慶鈴、體育署主秘呂忠仁及議長吳秀華等人昨起鏟動土，饒慶鈴感謝體育署經費支持，讓台東第1座全民運動館及青少年福利服務中心順利動工，未來將是推動青年事務重要據點，縣內也新增一處室內運動場館，造福孩童及高齡長者，營造全齡共融健康場域。

建設處說明，全民運動館及青少年福利服務中心占地約1公頃，地板總面積662坪，地上3層樓建物，1、2樓以全民運動館為構想，1樓設銀髮族運動教室，規畫適當強化長輩肌力的器材。

2樓運動中心不僅提供成人使用，還加入孩童體育設施，3樓服務對象為青少年、縣內學生團體，設講座教室、諮詢角落及展演舞台等，可讓青少年團體或社團使用，預計2026年完工。

建設處表示，為提供更多青少年活動空間，除興建青少年福利中心，縣府也將利用現有台東公園地形，爭取設置首座極限運動公園。

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