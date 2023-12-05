關山千人拔蘿蔔開放報名！今年10公頃辦14梯次
二期稻作結束，台東平原進入冬季裡作季節，關山鎮公所與農會合作，共同規畫10公頃農地栽種小蘿蔔推廣食農教育，即日開放報名14場蘿蔔季活動，民眾可體驗播撒種子、採收及製作蘿蔔乾、蘿蔔糕等遊程。
「千人拔蘿蔔」活動已成關山特色農業嘉年華活動，關山鎮公所、關山鎮農會、關山鎮休閒農業發展協會延續活動精彩度，更將食農教育的精神融入在遊程體驗中，今天起開放報名，第一梯次為2024年1 月20日。
關山鎮長彭成豐表示，明年1月起至2月，共規畫14場次蘿蔔季活動，每梯次100人，分成兩組輪流參與DIY遊程體驗；報名者先在農會「米國學校」報到，聽取活動說明和注意事項，領取工具後再前往蘿蔔田拔蘿蔔和製作蘿蔔乾。
關山鎮農會總幹事邱美玲說，蘿蔔成長期為50至60天，今年總面積10公頃，為維持蘿蔔的基本品質，共分成四梯次播撒蘿蔔種子切割產期，體驗民眾除拔蘿蔔和製作蘿蔔乾，還能帶回蘿蔔糕、關山米和彩虹提袋等伴手禮。
休閒農業區發展協會另結合秋香坊、三代三花手作坊、經濟小吃部、合眾國小客家美食、惠豐蜂園、潘媽媽食堂推出「特色風味餐盒」，歡迎遊客訂購。公所指出，蘿蔔季體驗可採線上報名，網路關鍵字搜尋「2023關山千人蘿蔔季」，或撥打報名電話089-814903。
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