快訊

亞錦賽／為何不讓中華隊都在大巨蛋比賽？棒協說明原因

獨／「挺郭三大山頭」發出穿雲箭 花蓮、屏東、雲林萬人動員全台挺侯

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彼此不留遺憾 暖夫病房娶癌末妻共度餘生

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
陳姓夫妻的婚禮現場雖沒有華麗禮服、結婚鑽戒，不過彼此永恆的愛，令醫護團隊非常感動。圖／門諾醫院提供
陳姓夫妻的婚禮現場雖沒有華麗禮服、結婚鑽戒，不過彼此永恆的愛，令醫護團隊非常感動。圖／門諾醫院提供

花蓮63歲李姓婦人於3年前發現罹患食道癌，陳姓男友堅定陪伴抗癌，上周住進門諾醫院安寧病房。為了不留遺憾，2人在醫護及戶政人員見證下於病房完婚，成為法定夫妻。現場雖沒有華麗禮服、結婚鑽戒，但先生為給妻子歸宿的愛情令人動容，妻子感謝先生願意與她共度人生最後的時光。

兩人10年前因工作相識相戀，胼手胝足努力為生活打拚，雖曾宴請親朋好友吃飯，相互介紹彼此關係，卻始終沒有登記結婚。李婦在3年前發現罹癌，雖努力抗癌仍不敵病魔，後來住進安寧病房，為了給妻子愛的承諾，陳先生毫不猶豫直接說「我要娶妳」，讓醫護團隊相當感動。

護理師為新娘畫上淡雅的妝容，穿上喜氣的紅色毛衣，木訥的先生則由醫護幫忙，別上「新郎」胸牌，露出喜悅又羞澀的神情，在醫護團隊及戶政人員的見證下，簡單完成結婚儀式，兩人開心拿著「我們結婚了」的牌子與鮮花合影，更大方比出愛心放閃。

陳先生說，妻子在他人生最落寞無助的時候不離不棄，她做事小心謹慎、貼心，不管遇到什麼挫折，永遠都以笑來面對，平常開朗的她，即將走入人生最後階段，不能讓她孤孤單單的走，不管妻子變得怎麼樣，還是會深愛著她，縱使時間有限，也會用最好的陪伴，好好愛她。

「謝謝先生這麼用心的愛著我，不離不棄一路的照顧」陳太太說，這10年間感受到先生的愛，關心、照顧及呵護著她，更謝謝在她即將揮別人生最後階段，還願意與她一起共度所剩不多的餘生。

長跑10年終於結為連理的陳姓夫妻，在醫護簇擁下，開心拿著「我們結婚了」的牌子與鮮花合影，更大方比出愛心放閃。圖／門諾醫院提供
長跑10年終於結為連理的陳姓夫妻，在醫護簇擁下，開心拿著「我們結婚了」的牌子與鮮花合影，更大方比出愛心放閃。圖／門諾醫院提供

結婚 抗癌

延伸閱讀

林口長庚兩年收治近1600早產兒 醫護、父母陪伴是關鍵

電影版「灌籃高手」主題曲主唱癌逝 抗癌半年多不敵病魔

篤信天主教帶病抗癌撐5年 高雄市警外事科長病逝

才宣布抗癌畢業 朱芯儀爆再動手術「血流不止」嘆無力

相關新聞

愛三路車不讓人科技執法首月76罰單 警：很多人誤判3米

基隆市警察局在廟口夜市附近仁一及仁二路口的愛三路段，建置首處「車輛不停讓行人」科技執法設備，11月1日正式啟用執法，到1...

台東設遊艇碼頭 初勘擇定2漁港

台灣遊艇觀光日漸興盛，台東14處漁港全無遊艇專屬停泊處，遊艇愛好者盼在台東能有中繼站，以利續航至綠島、蘭嶼；縣府交觀處指...

彼此不留遺憾 暖夫病房娶癌末妻共度餘生

花蓮63歲李姓婦人於3年前發現罹患食道癌，陳姓男友堅定陪伴抗癌，上周住進門諾醫院安寧病房。為了不留遺憾，2人在醫護及戶政...

基隆港郵輪廣場串接市區 喜豬橋北向封1車道1月恐塞車

基隆市政府將在中正路上方打造一座跨越中正路的景觀天橋平台，串連東岸郵輪廣場及市民廣場，未來民眾可從海洋廣場一路步行至東岸...

OHCA救回最高獎勵1萬 基隆明年正式編預算激勵消防士氣

基隆市人口超過36萬人，消防人員有285人，每位消防人員平均需服務1271名市民，近年來火災件數有減少趨勢，但是救護案件...

海洋風耶誕節 蘭陽周一晚亮燈

「2023蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾昨晚亮燈！宜蘭縣政府配合推動的「蘭海鐵道五漁村」計畫，跳脫以往白雪及寒冬的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。