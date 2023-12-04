蘭陽歡樂迎耶誕裝置藝術點燈 融合漁村風貌

宜蘭縣政府「2023蘭陽越夜越美麗－蘭陽歡樂迎耶誕」裝置藝術今晚點燈，裝置藝術除有節慶氛圍，並融入縣府推動的「蘭海鐵道五漁村」計畫，展現不一樣氣氛。

宜蘭縣工商旅遊處指出，裝置藝術設立於宜蘭縣議會紅磚廣場上，除樹頂有著金黃閃亮巨大星星造型的12公尺高耶誕樹，還有身高8公尺的耶誕老公公揹上充滿夢想禮物袋，踩著衝浪板乘風破浪來到宜蘭發送溫暖。另有高約6公尺的俏皮麋鹿坐在禮物盒上，手持一支釣竿，呈現頭城梗枋漁港一支釣的釣法，宣導保育及永續觀念。

此外，還有身高約6公尺的薑餅人燈飾，增添節日喜悅與歡樂，現場樹身也閃著彩色星星的光芒。

工商旅遊處表示，「2023蘭陽越夜越美麗－蘭陽歡樂迎耶誕」裝置藝術今天起至明年2月25日的每天下午5時30分至晚間10時點燈，歡迎民眾前往欣賞。

宜蘭縣府指出，近年推動的「蘭海鐵道五漁村」計畫，以頭城烏石港以北的「石城、大里、大溪、梗枋、外澳」為焦點，串連5個漁村、5個車站、5個漁港，運用豐厚人文底蘊與美麗地景風貌，打造旅遊、衝浪主題新賣點。