基隆塔、信二防空洞 5日起試營運6天免費參觀

串聯山、海、城高度約60公尺的基隆塔及深具神祕色彩的信二防空洞，從明天起至10日試營運，免費開放民眾參觀，基隆市政府歡迎民眾一同探索城市新地標之美。

基隆塔以港區橋式起重機為發想，工程斥資新台幣約3.7億元，從2019年9月開工，啟用後可透過基隆塔電梯及高架人行棧道的水平及垂直動線，將遊客自基隆港東岸運送到中正公園主普壇後側，縫補基隆港區及東岸步行動線，達成港、城、丘新生活體驗。

基隆市政府文化局今天透過新聞稿表示，基隆塔試營運期間開放時段為上午10時至晚間10時，信二防空洞則為上午10時至晚間6時，開放區域包括基隆塔1樓、頂樓（不含崆書屋）、信二防空洞和扇形廣場。

民眾可透過義二路大門進入基隆塔至1樓廣場休憩，搭乘電梯至頂樓觀景平台欣賞基隆美景，也可將車輛停在信二立體停車場，經由設在信二防空洞內的電梯直達扇形廣場，再沿著環山小徑抵達基隆塔。

基隆市府文化局長江亭玫表示，基隆塔為垂直公共交通系統一環，藉由串聯義二路商圈、雞籠中元文化館和中正公園，活絡當地觀光發展並傳遞地方風貌，市府善用地利優勢，建立「垂直觀光城市」新地標，盼實現「在基隆看見世界，讓世界看見基隆」。