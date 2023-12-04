民進黨台東縣黨部主委簡維國酒駕車禍 發聲明道歉

民進黨台東縣黨部主委、議員簡維國2日發生交通事故，雙方未受傷，但簡被員警測出酒測值0.16毫克/公升，依規定製單舉發；簡維國今天發布聲明道歉，自承不該心存僥倖。

台東縣警察局表示，2日下午1時55分在台東市民航、中興路口發生2輛自小客車側撞交通事故，雙方車身受損，無人受傷。其中1名男性駕駛酒測值為0.16毫克/公升，員警依照標準作業程序，實施生理平衡檢測，該男逐項均通過，處理員警依規定製單舉發。

簡維國表示，當天自己因跑喜宴行程未能堅守原則，雖是少量但仍不能開車的準則，因自己的疏忽造成大家的困擾，內心感到十分愧疚與自責。

簡維國說，很感謝各位的關心，2日下午他駕車在中興路與民航路口發生擦撞事故，將車停靠路邊之後就立刻上前探視對方車輛、人員是否有受傷，所幸車上駕駛與乘客都安然無恙；立刻主動撥打110報案，並在現場指揮交通等待派出所員警前來處理。他也呼籲社會大眾以他為鏡，酒駕零容忍，讓行車安全得以落實。