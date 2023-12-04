時機敏感…民進黨台東縣黨部主委簡維國酒駕 地方震驚
民進黨台東縣黨部主委、議員簡維國2日發生交通事故，雙方未受傷，不過事後卻傳出簡有酒精反應，被警方以酒駕送辦。簡維國低調未否認，並表示將會進一步對外說明。
簡維國問政認真，地方民眾評價不錯，傳出酒駕情事，外界都很意外。
據了解，簡維國2日在台東市區與一名女性駕駛發生車輛碰撞事故，對方報警處理，雙方未受傷，警方依規定進行酒測，不料簡被測出有酒精反應。警方依法處理，移請台東地檢署偵辦，但無法針對個案透露相關細節。
此次立委選舉有綠營分裂危機，選前時機敏感，簡維國兼任民進黨部主委身分，動態受外界關注。簡維國表示，針對此事，將發布聲明正式對外說明。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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