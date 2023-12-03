冬戀蘭陽溫泉季近50支隊伍、千人大踩街 炒熱礁溪氣氛

宜蘭2023冬戀蘭陽溫泉季今天下午在千人踩街下揭開序幕，共將近50支團隊參與踩街，為了宣傳縣府爭取2億餘元推動「蘭海鐵道五漁村」計畫，縣長林姿妙、議長張勝德與礁溪鄉長張永德穿著蘭海意象服飾，乘主題花車引領隊伍出發，炒熱礁溪溫泉小鎮氣氛。

冬戀蘭陽溫泉季的開幕暨踩街嘉年華下午在礁溪鄉溫泉路、健康路口展開，近50支隊伍分別來自專業團隊、原民舞蹈社團、鄉鎮公所、觀光產業公協會及各鄉鎮社區等團體組成，路線從溫泉路出發至礁溪路、育才路、中山路等路段，主辦單位規劃2定點演出。

主題花車、弗莎巴西打擊樂團及蘭陽森巴舞團擔任前導，鼓樂聲熱鬧，黑纖娛樂的大機器人走在路上相當醒目，國華國中原民舞社則是由一群活潑熱情的原住民學生組成，孩子們從山地鄉部落到市區就學，努力練習，去年榮獲宜蘭縣學生舞蹈比賽雙特優第一及全國賽乙組特優等佳績。

宜蘭縣溫泉產業發展協會的溫泉水美人迎賓舞團，是一團具有在地文化特色的舞團，除了每年為冬戀蘭陽溫泉季量身訂做舞序外，更會在踩街嘉年華與民眾同歡互動；第4次參加冬戀蘭陽溫泉季踩街的旅館商業同業公會，服裝造型令人驚艷，今年帶來「屏綻雲開如沐鳳凰」表演，吉祥好運象徵，為活動增添風采。

羅東鎮「里長森巴鼓隊」是由羅東各里長組隊、公所同仁帶隊練習的特色鼓隊，里長們拿起鼓棒、敲打森巴鼓，所到之處獲得熱烈掌聲；羅東熊寶貝補習班的孩子以西遊記造型亮相，俏皮可愛。

縣府工旅處表示，活動即日起至12月10日還有溫泉美食旅展、小踩街、美食旅展，凡在美食旅展專區消費滿500元，憑發票收據至服務台可兌換紀念品；消費1000元抽獎，獎品有五星飯店住宿券、餐券、泡湯券等。