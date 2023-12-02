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影／基隆光雕藝術秀浪漫啟動 3D耶誕樹融入海港風情
基隆耶誕光雕藝術秀今晚在海洋廣場浪漫啟動，為期近1個月，持續到12月25日，每天都規畫有祈福許願活動，與往年不同的是，今年利用3D視覺光雕技術打造耶誕樹，吸引不少民眾拍攝美麗夜景，讓耶誕氣氛濃了。
市政府與更心關懷發展協會合作，以3D視覺光雕技術打造耶誕樹，融入基隆知名景點、老鷹、色彩屋、基隆港等特色，充滿海港風情，很有立體感，與往年的燈飾有很大不同。
今晚由市府方定安秘書長、文化局長江亭玫、民政處長張淵翔等點燈。除信義國小合唱團、育陽舞蹈團、雨都舞蹈團及全福會等團體與貴賓參與外，還有國際教會團體黑人瓦特牧師也帶國際舞蹈團體來到現場共襄盛舉。
方定安表示，擁有陸海空一體美景的基隆港灣，是台灣的國門門戶也是最美的海洋城市，今年的基隆耶誕很不一樣，邀請國際知名影像團隊打造光雕藝術秀。
江亭玫局長表示，今晚點亮光雕耶誕樹，展到12月25日，每天都規畫有祈福許願活動，民眾可許願掛在現場的許願光雕樹上，天天有專人祈福祝禱。
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