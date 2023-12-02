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基隆屋頂防漏設施放寬最高2.1米 5樓以下以上都可申請

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆潮濕多雨，屋齡超過30年房屋占6成，屋頂防漏設施放寬最高2.1米，5樓以下、以上都可申請。記者游明煌／攝影
基隆潮濕多雨，屋齡超過30年房屋占6成，屋頂防漏設施放寬最高2.1米，5樓以下、以上都可申請。記者游明煌／攝影

基隆潮濕多雨，屋齡超過30年房屋占6成，市政府訂有搭建防水屋頂設置規則，但為避免成為加蓋違建，限定屋脊高度1.5公尺，議員認為不便民提案放寬。市府已完成修法，12月4日將發布實施。屋脊最高從1.5增加至2.1公尺，原限5樓以下建築物，也放寬6樓以上住宅皆可申請。

基隆市因地理位置關係，多雨氣候使建築物頂樓的住戶長期飽受漏水之苦，基隆市議會提案，期盼市府放寬可搭建防漏設施的樓層及高度。不少民眾也提出反映，市長謝國樑傾聽民意後責成都市發展處檢討，今年加速完成防漏設施搭建之修法程序。

議員韓世昱提案修正「基隆市合法建築物平屋頂搭蓋防漏設施處理規則」，他說，基隆老舊房子很多，屋頂多有漏水回題，防漏設施很重要，他接獲很多民眾反映，限高1.5公尺得彎腰才能進出，造成民眾申請及維護農難，放寬可解決民怨。

議員張耿輝表示，限制嚴格導致檢舉不斷，造成民眾困擾，區公所也很無奈，在不影響消防安全情況下放寬符合民意。

市府都市發展處長謝孝昆說，原規定僅同意5樓以下建築物可申請搭建防漏設施，但因防漏設施之屋脊高度過低，造成民眾申請意願不高。此次修法不僅放寬5樓以上住宅建築也可申請，屋脊高度也參考鄰近縣市規定，由原最高1.5公尺增加至2.1公尺，以利民眾巡查維護。

謝孝昆表示，市府也協調相關專業技師公會降低簽證費用，以減輕民眾申請需負擔費用。新制上路後，都市發展處將設置專人協助受理申請案件，希望民眾除了要合法申請搭蓋使用防漏設施外，日後也要善盡維護管理責任，以維護公共安全。

都發處指出，以前限高為避免違建，考量實際狀況將放寬，但如有超出規範加蓋增加空間使用仍會依違建處理。

基隆潮濕多雨，屋齡超過30年房屋占6成，屋頂防漏設施放寬最高2.1米，5樓以下、以上都可申請。記者游明煌／攝影
基隆潮濕多雨，屋齡超過30年房屋占6成，屋頂防漏設施放寬最高2.1米，5樓以下、以上都可申請。記者游明煌／攝影
基隆潮濕多雨，屋齡超過30年房屋占6成，屋頂防漏設施放寬最高2.1米，5樓以下、以上都可申請。記者游明煌／攝影
基隆潮濕多雨，屋齡超過30年房屋占6成，屋頂防漏設施放寬最高2.1米，5樓以下、以上都可申請。記者游明煌／攝影

基隆 建築 違建

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