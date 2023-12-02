改善道路預算沒過 花蓮縣議員氣急攻心送醫

花蓮縣府編列預算改善花蓮市中央路、南區縣道193線、花75線道路品質，議會昨審議時舉手表決，未通過，2億多元預算遭刪除，多位議員吵成一團，大力支持過關的南區議員鍾素政氣急攻心，身體不適送醫。縣府表示遺憾，後續如何因應要再研議。

縣議會定期大會延長會昨審議建設處提出的「道路改善工程」追加預算案，經費2億2539萬8000元，包含中央路鋪面改善1億3000多萬元、縣道193線養護及改善6100萬元，及全縣道路橋梁設施改善維護工程7300萬元。除道路橋梁部分有花75線3000萬元提請大會討論，其餘小組審查時全刪。

建設小組召集人議員謝國榮說，行政院有405億行人交通安全改善經費，縣府應向中央爭取補助，將這筆2億多元縣預算用作配合款，全面性解決縣內道路問題。

但事涉中央路、193線等要道，李正文、詹金富、鍾素政、鄭乾龍、笛布斯.顗賚等多名議員無法接受，輪番爭取不要刪除。

因意見分歧，議長張峻裁示舉手表決，詢問「是否同意通過預算？」在場32席議員16人舉手，未達過半數的17票，張峻敲槌表示不通過。

議員林玉芬聞言大喊「我抗議、我憤怒」，衝到主席台前抗議，大花蓮地區的鄭乾龍、吳建志等議員也不認同中央路鋪面改善預算被刪，多位議員吵成一團，鍾素政心臟不適，滿臉痛苦癱軟在座位，被救護車送醫。

國民黨縣議會黨團隨後質疑張峻未針對預算刪除部分提出表決，違反議事規則；議會強調，依議事規則第40條，未超過半數同意為否決，完全符合規則。

建設處長鄧子榆說，去年0918地震到今年颱風，南區多條道路受損，193線改善有急迫性；中央路獲中央補助施作左轉道，但後續爭取鋪設柏油路面未獲核定，縣府才匡列經費重鋪，對於2億多元遭刪除，會研議如何因應。