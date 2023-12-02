提升道路品質計畫2.0 宜蘭15案全過 獲補助1.87億

內政部國土管理署今年9月、10月審查提升道路品質計畫2.0，宜蘭提報的15個案子全數通過，預計將核定1.87億元補助款，用於羅東城鎮之心周邊行人環境改善等計畫，部長林右昌說，明年將推出4年400億元計畫，歡迎地方政府積極提案。

內政部長林右昌昨赴宜蘭視察、參拜，到縣警局肯定今年打詐成果，攔阻242件、1.2億元，此外因應明年大選，要求警方全力投入治安工作、嚴查境外勢力介入選舉。結束視察後，林前往四結福德廟、羅東奠安宮參拜，致詞時提及近日提升道路品質計畫的審議進度。

國土管理署今年9月4日公布提升道路品質計畫2.0第三次第一批次審議結果，宜蘭共提15案，獲核定9件、補助1.37億元；林右昌透露，今年10月第二批次審議會議結束，預計近期公布結果，但他想先報告好消息，宜蘭所提其他6案已通過審議，獲4900萬餘元補助，2次審議共核定15案1.87億。

林右昌指出，第二批次審議會通過的6個案子包含羅東城鎮之心周邊行人環境改善計畫，總經費1500萬餘元，中央補助1300萬餘元，此外還有冬山鄉大安路周邊等案。明年之後，可能將推動4年400億元道路與交通環境改善計畫，盼地方政府做好準備，積極提案。

宜蘭縣府交通處表示，縣府從前瞻計畫1.0到現在2.0，與各鄉鎮市公所協力，一直積極推動道路改善工程，感謝中央支持讓本次15案全數通過；縣府已提案明年度辦理人行環境改善工程規畫設計預算782萬元，若順利通過議會審議，將可因應中央接下來的道路改善計畫，啟動後會積極提案。