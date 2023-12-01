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逾2億元道路改善經費全被刪 花蓮議會藍黨團怒批

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
南區縣議員林玉芬（中）表示南區重要道路的改善很有急迫性，預算卻被刪除，讓她相當不滿。記者王燕華／攝影
南區縣議員林玉芬（中）表示南區重要道路的改善很有急迫性，預算卻被刪除，讓她相當不滿。記者王燕華／攝影

花蓮縣議會今天開會，經舉手表決因同意票未過半，縣府所提2億多元道路改善工程款遭刪除。縣議會藍黨團批評議長表決內容違反議事規則，縣議會則強調完全合法。縣府建設處表示，後續是否提覆議還要研議。

建設處提出「道路改善工程」追加預算案2億2539萬8000元，包含中央路鋪面改善1億3000多萬元、縣道193線養護及改善6100萬元，以及全縣道路橋梁設施改善維護工程7300萬元。除道路橋梁部分有花75線3000萬元提請大會討論，其餘小組審查時全刪。

今天在議會因意見分歧，議長張峻動用表決，在場32席有16人同意通過，未達過半數所需的17票，未能通過，2億多元全遭刪除。

國民黨團隨後召開記者會，包括黨籍副議長徐雪玉，黨團書記長吳東昇、副書記者徐子芳、議員吳建志、林正福、林玉芬、邱光明、林品仰、李正文，及無黨籍鄭乾龍出席。

南區議員林玉芬說，花75線和193線是許多部落住戶唯一出入口，破損嚴重，改善工程預算卻被刪除，路平燈亮水溝通是基本要求，南區民眾卻無法享有這樣的生活品質，怒批建設小組應讓全縣道路愈來愈好，而不是說沒有急迫性，要爭取中央預算，現在就是爭取中央預算沒通過，縣府才編預算，卻一直被擋，她非常憤怒；鄭乾龍指縣府編列預算做路平專案，卻遭刪除，非地方之福。

徐雪玉、吳建志、林玉芬都質疑應是議員提案要刪除，有人附議才表決，議長張峻作法違反議事規則，知法玩法，吳建志甚至怒批「瀆職」。

縣議會強調，對於中央預算絕對全力支持，縣府不用心編列預算，以及太多選舉考量的選擇性核定和分配，才是議員反對通過的主要原因之一。

議會指出，議長張峻一直很憂心以表決方式決議議案，會造成像今天的衝突，撕裂議員同僚情感，結果還是發生了；強調依花蓮縣議會會議規則第40條規定，表決以出席議員過半數同意為通過，未超過半數同意為否決。此次出席議員為32位，贊成者16位，未過半數，故該案決議刪除，議長作法完全符合議事規則。

花蓮縣議會國民黨團下午召開記者會，對於2億多元道路改善預算被刪除表達強烈不滿。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會國民黨團下午召開記者會，對於2億多元道路改善預算被刪除表達強烈不滿。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會國民黨團下午召開記者會，對於2億多元道路改善預算被刪除表達強烈不滿。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會國民黨團下午召開記者會，對於2億多元道路改善預算被刪除表達強烈不滿。記者王燕華／攝影

議員 張峻 花蓮

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