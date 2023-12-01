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8年他號召上萬人次清120噸海廢 心疼垃圾堆22隻死海龜

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「動手愛台灣」發起人陳信助，8年多來在東北角、北海岸、基隆等海域，號召志工、企業、民間團體淨灘，清出120公噸的垃圾。圖／陳信助提供
「動手愛台灣」發起人陳信助，8年多來在東北角、北海岸、基隆等海域，號召志工、企業、民間團體淨灘，清出120公噸的垃圾。圖／陳信助提供

本報今天專題報導行政院2020年編列65億餘元推動「向海致敬」計畫，清理沿岸海漂垃圾，4年過去，海岸髒亂依舊。民間卻有很志工、淨灘團體積極投入淨灘，被稱為「海灘上的拾荒者」的陳信助，8年來與志工、團體共清出120公噸海廢，他心疼海龜受海廢所苦，多年來目擊22隻死海龜在海廢垃圾堆裡，期盼政府加強減塑及從教育做起。

陳信助表示，死亡海龜身上常覆蓋海廢垃圾，海龜的視力很不好，更沒有牙齒和舌頭來分辨垃圾與食物的味道，加上好奇心又強，看到東西總想咬看看，在海龜屍體常發現塑膠垃圾，如漁網、吸管、塑膠袋等，是奪走小生命的關鍵。

「動手愛台灣」發起人陳信助，8年多來在東北角、北海岸、基隆等海域，號召志工、企業、民間團體淨灘，清出120公噸的海廢垃圾，其中廢棄漁網占50公噸最多，有七成來自台灣本島，其他三成海外漂至。多年來，他堅持「不做不會怎麼樣，做了會很不一樣」信念，很多人被他的熱情感動，加入志工的行列。

被稱為「海灘上的拾荒者」的陳信助，發動80多場淨灘，動員上萬人次清除北台海域海漂垃圾。他平常賣海產維生，蒐集各式各樣的海漂垃圾，有日本佛像、有充氣娃娃、神主牌等什麼都有，見證各種塑膠對海洋的危害。3年前在海大成立海廢基地，展示及製作各種海廢收藏品，成為教育宣導重要據點。

陳信助說，「海廢再怎麼清也趕不上堆積的速度，今天清好了兩周後又滿滿的」，但民間單位投入越多是好事，顯示大家重視海廢的嚴重性，而政府單位更有責任加強減塑及從教育做起，必須做好源頭管制，減少一次性餐具、飲料瓶的使用，才會減少海廢增加的速度。

陳信助表示，近年來很多企業、民間團體假日活動是來海邊淨灘，真的很讓人感動，很多人淨灘後大吃一驚，「平時喝的飲料罐竟有這麼多在海裡漂？」，知道為何不能再亂丟瓶瓶罐缺。

陳信助統計，海廢很多是台灣的塑膠製品，約占七成來自台灣本島流入海中，是很嚴重的警訊，其他三成才是外海海域漂至的，不能把責任推給「外海」。

陳信助說，岸上大塊保麗龍有的是漁船使用的，但有很多是小塊保麗龍可能是家庭、電器等使用的。不只瑞芳，基隆外木山到北海岸沙灘及沿岸，只要大雨、颱風過後都有大批海廢，數量驚人，嚴重影響海岸生態，尤其很多海龜因為這些海廢死亡。

「多年前一隻青旗魚身體被大魚咬掉三分之一，飄上岸死亡，魚體中間魚肚被嵌著一個長滿青苔小塑膠環，是小時就卡住，一直到長大就牢牢套住，這是人類的海廢在魚類留下最諷刺的印記。」

「動手愛台灣」發起人陳信助，8年多來在東北角、北海岸、基隆等海域，號召志工、企業、民間團體淨灘，清出120公噸的垃圾。圖／陳信助提供
「動手愛台灣」發起人陳信助，8年多來在東北角、北海岸、基隆等海域，號召志工、企業、民間團體淨灘，清出120公噸的垃圾。圖／陳信助提供

海龜 淨灘 基隆

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