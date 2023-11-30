基隆信六路富貴市場重鑑定 確認海砂屋危樓預計明年拆

基隆信六路公有富貴零售市場使用40多年，4樓鋼筋裸露，天花板水泥嚴重剝落，市府曾委託建築師鑑定為海砂屋有立即性危險，前年公告廢止市場使用封閉至今。市府今年重新送鑑定，確認為海砂屋危樓，市府將在明年編追加預算正式拆除，現地未來做何使用，還待與地方溝通進行整體考量。

市府今年編列733萬拆除，但議員針對是否拆除出現爭議，因此拆除暫緩。市府今天在議會臨時會審查提案，指富貴市場已不堪使用，請議會同意拆除獲得通過。

市府產業發展處長林鼎超表示，今年市府委請台灣省土木技師工會及台北市土木技師工會重新鑑定，確認耐震評評都小於耐震規範，且修復費用不符經濟效益，因此決定拆除。因緊臨民宅，明年執行拆除作業經費可能超過1千萬，將在明年編追加預算執行拆除作業。

富貴市場位義二路為4樓建物，1樓為零售市場攤位，3樓是住家，2、4樓公共空間封閉。4樓天花板曾發生嚴重水泥塊剝落，有安全疑慮。市府2019年曾委託建築師專業鑑定為海砂屋，有立即性危險，封閉2樓以上使用，前年公告1樓市場廢止使用，住戶和攤商都搬遷清空。

富貴市場從前市長張通榮時代就討論要整修或改建，但議員對鑑定有疑義，攤商也有意見，因此一直延宕。有議員認為，地下室、1、2、3樓都很正常，只有4樓天花板有水泥掉落，修復只需數百萬元，拆掉要做什麼也都沒有規畫，蓋回來恐要好幾億。