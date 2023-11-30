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花東年底祭典原民列車 12月1日零時起開放訂票

中央社／ 台東縣30日電

原住民年底祭典返鄉列車今晚12時過後在台鐵局訂票系統開放訂票，訂票、領票手續和台鐵一致，立委陳瑩呼籲有需要的族人多加利用。

民進黨籍平地原住民立委陳瑩今天發布新聞稿表示，由她催生的「原民列車」，每年春假、暑假及年底，都會開設專為原住民設計的返鄉列車，2023年底的返鄉列車，今晚12時過後「開始訂票」。

陳瑩說，過去花東車票總是一票難求，想要回花東部落的族人，在搶不到車票情況下，返鄉所搭列車，必須「轉車再轉車」，才有辦法順利回到家；她2016年重回立院後首推的重要政績就是「原民列車」，推動過程，多次與行政院原住民委員會、交通部、審計部、主計總處及地方政府討論，終於促成「原民列車」。她說，營運至今已為原住民爭取超過10萬個返鄉列車座位。

陳瑩表示，年底原住民返鄉列車開車時間為今年12月29日至2024年1月2日，具原住民身分者（可為非原住民家人代購）每人單程限登記4張、來回共8張，訂票完成後須於2天內取票，呼籲有需要族人多多利用。

原住民 陳瑩 台鐵

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