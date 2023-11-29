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東海岸東河沙灘出現眾多「這生物」 專家提醒很毒別碰觸
台東東河鄉出海口處沙灘近日出現大量水母，經專家判斷為僧帽水母，因為擱淺死亡後毒性不減，專家提醒遊客不要觸碰。縣府農業處表示，今天相關單位巡視該處沙灘已無發現水母蹤跡，可能被海浪帶走，已通報海保署工作站進行監控，提醒遊客提高警覺。
一名女遊客27日在七里溪出海口發現沙灘上出現大量僧帽水母，數量十分龐大，乍看之下以為是魚線，試圖伸手去拉扯，所幸同行友人告知可能有毒而縮手。遊客將照片上網發布，提醒居民與遊客注意。
農業部水產試驗所東部海洋生物研究中心表示，僧帽水母是標浮在海上的生物，通常是被風吹上岸，東北季風來臨時會出現類似情況，近日因風向關係出現在東海岸，它算是一種群聚生物，由個體組合而成像水母的生物，屬於腔腸動物。
專家也提醒，僧帽水母觸鬚很毒，若被螫傷，傷口會出現紅腫、起水泡，甚至會有麻痹感覺，一定要送醫，否則相當危險。
海巡署今天派員視察已無發現水母蹤跡。縣府農業處指出，沙灘上出現僧帽水母非農業處畜保科管理權責，縣府通報海保署第十工作站保持監控。
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