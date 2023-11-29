快訊

被問參選有和家人討論？ 吳欣盈怒嗆：妳當記者有問爸媽嗎

獨／再創新頁！5器官衰竭、瞳孔放大3天 瀕死設計師被醫師團隊救回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東海岸東河沙灘出現眾多「這生物」 專家提醒很毒別碰觸

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
東河鄉七里溪出海口發現沙灘上出現大量僧帽水母，專家提醒毒性很強，即使已經死亡也不要觸碰。圖／讀者提供
東河鄉七里溪出海口發現沙灘上出現大量僧帽水母，專家提醒毒性很強，即使已經死亡也不要觸碰。圖／讀者提供

台東東河鄉出海口處沙灘近日出現大量水母，經專家判斷為僧帽水母，因為擱淺死亡後毒性不減，專家提醒遊客不要觸碰。縣府農業處表示，今天相關單位巡視該處沙灘已無發現水母蹤跡，可能被海浪帶走，已通報海保署工作站進行監控，提醒遊客提高警覺。

一名女遊客27日在七里溪出海口發現沙灘上出現大量僧帽水母，數量十分龐大，乍看之下以為是魚線，試圖伸手去拉扯，所幸同行友人告知可能有毒而縮手。遊客將照片上網發布，提醒居民與遊客注意。

農業部水產試驗所東部海洋生物研究中心表示，僧帽水母是標浮在海上的生物，通常是被風吹上岸，東北季風來臨時會出現類似情況，近日因風向關係出現在東海岸，它算是一種群聚生物，由個體組合而成像水母的生物，屬於腔腸動物。

專家也提醒，僧帽水母觸鬚很毒，若被螫傷，傷口會出現紅腫、起水泡，甚至會有麻痹感覺，一定要送醫，否則相當危險。

海巡署今天派員視察已無發現水母蹤跡。縣府農業處指出，沙灘上出現僧帽水母非農業處畜保科管理權責，縣府通報海保署第十工作站保持監控。

東河鄉七里溪出海口發現沙灘上出現大量僧帽水母，專家提醒毒性很強，即使已經死亡也不要觸碰。圖／讀者提供
東河鄉七里溪出海口發現沙灘上出現大量僧帽水母，專家提醒毒性很強，即使已經死亡也不要觸碰。圖／讀者提供

水母 沙灘 監控

延伸閱讀

每年20萬人插上鼻胃管 專家：培養咀嚼力找回無管人生

東海岸沙灘出現僧帽水母 屍體恐仍有毒勿碰觸

草叢發現巨大髒毛球！他一看驚覺有呼吸 真實身分專家嘆：差點從地球消失

染到黴漿菌「好似顆粒卡在喉」！毒理專家中招：戴口罩仍是必須

相關新聞

東海岸東河沙灘出現眾多「這生物」 專家提醒很毒別碰觸

台東東河鄉出海口處沙灘近日出現大量水母，經專家判斷為僧帽水母，因為擱淺死亡後毒性不減，專家提醒遊客不要觸碰。縣府農業處表...

警政署長訪視宜蘭召開查賄座談 警局長林武宏：將全力打擊賄選

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉在即，警政署長黃明昭今天與刑事警察局長周幼偉、警政署保安組長李權哲等人到宜蘭縣警...

張育成收藏50雙經典鞋 國小恩師笑「為送他鞋差點貸款」

旅美棒球好手張育成今天返回台東指導國中小球員，下午擔任棒球講座講師，跟現場球員分享在美國打拚的辛苦。張育成告訴大家，一定...

颱風災情影響花蓮金針花大減產 做成甜點、伴手禮增加產值

花蓮今年因為受到接連颱風災情影響，兩座赤科山與六十石山金針分別減產4成與8成。為提升產值、打通銷售通路，農糧署東區分署、...

聯合報花縣府合辦「低碳旅遊、地球永續」論壇 呼應聯合國永續目標

多年推動低碳旅遊的花蓮縣政府昨天與聯合報合辦「低碳旅遊、地球永續」論壇。花蓮縣政府參議彭偉族分享花蓮縣這幾年推動綠色旅遊...

軟嫩營養四季美味料理 宜蘭完成100道菜供長青食堂參考

宜蘭縣政府推動長青食堂2.0，社會處結合衛生局共推「健康好食力·營養好煮藝」計畫，使用時令節氣食材，搭配健康烹調方式，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。