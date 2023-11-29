這艘郵輪用3個名字3度首航基隆港 見證郵輪市場洗牌
基隆港務分公司今天迎接名勝世界1號（Resorts World One）郵輪首航基隆港，雖說首航，但這艘郵輪讓不少基隆人覺得眼熟，因為她的前身就是在新冠肺炎疫情期間，在台灣行駛跳島、環島行程的星夢郵輪探索夢號。這艘遊輪更早期的名字是麗星郵輪處女星號，她已用3個名字，3度首航基隆港。
基隆港務分公司表示，台灣位居亞洲郵輪航線重要樞紐，加上龐大的客源支撐，成為亞洲郵輪發展重要據點。2022年在新加坡成立的名勝世界郵輪，陸續插旗新加坡、香港，這航次搭載1000多名旅客自香港出發，先停靠高雄，今天駛入基隆港，接下來會前往香港。
名勝世界郵輪總裁吳明發今年9月拜會基隆港務分公司總經理高傳凱，雙方晤談名勝世界郵輪布局亞洲計畫，希望深耕台灣郵輪市場，並與中央及地方觀光主管機關合作推動Fly-Cruise產品，吸引東南亞等國家旅客搭機來台觀光，再轉乘郵輪到日本、韓國等港口，打造更多元的郵輪旅遊市場。
名勝世界1號郵輪今天首航基隆港，港務分公司副總經理宋益進登輪，代表港公司致贈首航紀念牌表達歡迎及感謝之意，期許這次航程為名勝世界郵輪以基隆為母港航線鋪路，雙方合作活絡郵輪產業。
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