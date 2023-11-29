台東新增公共園區管理科 首編預算議員盼能小而美

台東縣政府新增公共園區管理科，主掌園區管理及兒童遊戲設施等，目前僅有科長及科員共2人到位；今年首次編列預算送審通過，引起縣議員關注，盼發揮「小而美」功能。

台東縣政府今年8月間在行政處底下成立公共園區管理科，這星期台東縣議會審理台東縣政府明年預算，公園科首次編列約新台幣3000萬元送審，引起縣議會關注。

民進黨籍縣議員黃治維今天接受中央社記者訪問表示，行政處增設公共園區管理科，設立目的及功能應讓民眾清楚，對於縣府公有地建設設施應有更宏觀規劃，期許台東未來能有更好發展，讓台東的設施能看見不一樣的型態。

民進黨籍縣議員簡維國表示，公共園區管理科所編列的預算建議要明訂目標範圍，讓經費使用上有明確標的，不要造成權責與經費支出、使用上的混淆，也希望明年在編列預算時能夠劃分清楚權責單位。

無黨籍縣議員古志成、潘貴蘭均表示，公共園區管理科負責管理的空間要明訂清楚，項目要條列明確，經費支出要明訂可以協助用在各鄉鎮公共園區，編列預算要更加嚴謹，期盼能發揮「小而美」功能。

首任科長賴宣愷表示，公園管理科目前編制是科長、專員、科員各1名，約用人員4名，總共7人，目前僅有科長及科員到位；主要業務是園區管理權責、舊站特區統一環境識別系統建立、兒童遊戲場設施及園區維護管理，今年預算編列約3000萬元，感謝台東縣議會通過。