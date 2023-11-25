日全國市議會會長參訪基隆 日議員入境海關這事笑翻人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
日本神戶市議員上畠寛弘在入境台灣海關時發生一件趣事，讓台日議員笑翻天。圖／基隆市議會提供
日本神戶市議員上畠寛弘在入境台灣海關時發生一件趣事，讓台日議員笑翻天。圖／基隆市議會提供

日本神戶市議會於2021年率先通過支持台灣以觀察員身分參加世界衛生組織決議案，昨天日本全國市議會議長會會長也是神戶市議會議長坊恭壽率團共12人參訪基隆市議會，議長童子瑋等率議員相迎。日本神戶市議員上畠寛弘在入境台灣海關時發生一件趣事，讓台日議員笑翻天。

日本神戶市議員上畠寛弘前天在X平台上分享一則烏龍趣事，過去他曾經重達115公斤，但幾年前持續減重，體態和外貌有有很大不同。但入境時護照照片仍然是當年115公斤時的樣貌，海關人員質疑不是本人，上畠寛弘拿出之前在IG上分享的減重對比照，才過關，海關人員也都笑開了。

昨天這件烏龍趣事在基隆市議會也讓大家都笑翻了。據了解，神戶市議會議長坊恭壽身兼全國市議會議長會會長、日台友好神戶市議會議員聯盟會長，此是他與神戶市市議員首次參訪基隆市議會，上畠寬弘曾力挺台灣，他曾憤慨說「日台情誼不滅，絕不向中國屈服」。

坊恭壽表示，很高興第一次與其他的神戶市議員到基隆，基隆是非常美麗的城市，當天前往市區、國門廣場等參觀，對於童子瑋提出兩會可締結姐妹會，會在返回日本後積極評估。基隆與神戶之間就是連結台灣與日本的一條線，希望透過彼此的努力，讓兩座城市在未來的交流可更進一步，並繼續傳承兩市人民共同的記憶與情誼。

童子瑋表示，台灣歷史上著名的人物前往日本，都是在基隆搭船，在神戶下船，這讓這次的交流感到別具意義。近年國際關係轉變，台日關係友好升溫，雙方官方與民間的交流越來越緊密，上個月卸任的日本駐台代表泉裕泰先生曾說「日本和台灣是心與心相連的真正朋友」。

童子瑋期待兩會有更進一步的友好情誼交流，也希望未來能有機會搭乘郵輪到訪神戶市。

今天日本全國市議會議長會會長也是神戶市議會議長坊恭壽率團共12人參訪基隆市議會。圖／基隆市議會提供
今天日本全國市議會議長會會長也是神戶市議會議長坊恭壽率團共12人參訪基隆市議會。圖／基隆市議會提供
日本神戶市議員上畠寛弘在入境台灣海關時發生一件趣事，讓台日議員笑翻天。圖／基隆市議會提供
日本神戶市議員上畠寛弘在入境台灣海關時發生一件趣事，讓台日議員笑翻天。圖／基隆市議會提供
今天日本全國市議會議長會會長也是神戶市議會議長坊恭壽率團共12人參訪基隆市議會。圖／基隆市議會提供
今天日本全國市議會議長會會長也是神戶市議會議長坊恭壽率團共12人參訪基隆市議會。圖／基隆市議會提供
今天日本全國市議會議長會會長也是神戶市議會議長坊恭壽率團共12人參訪基隆市議會。圖／基隆市議會提供
今天日本全國市議會議長會會長也是神戶市議會議長坊恭壽率團共12人參訪基隆市議會。圖／基隆市議會提供

神戶 日本 基隆

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