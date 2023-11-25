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全台首輛 花蓮VR防災體驗車 前進各鄉鎮推廣

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣消防局獲0206地震善款挹注4000萬元，打造VR防災體驗車，昨天亮相。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局獲0206地震善款挹注4000萬元，打造VR防災體驗車，昨天亮相。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮位於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界處，地震頻繁，消防局獲得震災善款挹注，打造全台第一輛VR防災體驗車，運用擬真科技模擬地震、山洪暴發的災害現場，提供民眾防災體驗及互動式防災學習遊戲，未來會前進縣內各鄉鎮，推廣防災知識。

2018年2月6日深夜大地震造成17人罹難，去年9月18日地震也造成南區道路、橋梁、校園嚴重受損，為推廣防災教育，消防局參酌到日本防災交流時曾觀摩地震體驗車經驗，獲得0206地震災害捐款專戶挹注4000萬元，去年10月著手打造VR防災體驗車，近日完工交車。

消防局表示，這台VR防災體驗車以擬真科技模擬災害現場，共有3款沉浸式防災體驗遊戲，穿戴VR裝置坐在動作平台裝置中，會感受到搖晃震動、吹風、噴灑水霧的動態模擬，彷彿真的身臨地震、山難及山洪暴發的災難現場。

還有3款互動式學習遊戲，穿戴VR裝置，手持控制器，可透過視覺影像與遊戲場景互動，學習如何使用滅火器、在火場濃煙中低姿勢爬行及高空營救小動物。

縣長徐榛蔚說，0206地震後縣府成立第一支特種搜救隊，並派員到歐洲進行長隧道救災訓練，陸續整建各消防分隊廳舍，東台灣第一個特搜訓練基地明年也將在花蓮揭牌，都是希望強化全縣救災、防災的能量。消防局代理局長吳兆遠說，VR防災體驗車讓民眾透過最新科技，模擬面臨災害時的感受，提升應變能力。

地震 花蓮 板塊

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