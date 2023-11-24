訂單下滑「主動廚房」咬牙撐 為脊損傷友打造鮮食工廠

花蓮社會企業「主動廚房」雇脊髓損傷病友作水餃、滷味，以購買取代捐款助弱勢尊嚴就業。為提供更好工作環境，創辦人陳守實打造鮮食工廠，歷經疫情、訂單下滑仍咬牙苦撐，近日廠房完工，未來除了工作場域，也計畫作為傷友職訓基地。

「主動廚房」落腳花蓮4年，生產水餃、獅子頭、滷蛋、冰糖芋頭、滷豬腳等產品，脊髓傷友可以剝蛋殼、削芋頭、包水餃，靠雙手自食其力，採論件計酬，每月可有8000元到上萬元不等收入。

為落實社會企業理念，陳守實堅持以購買取代捐款，開辦夜光食堂將認捐轉化成訂單，將傷友手作產品送給偏鄉弱勢，2020年至今已送出價值超過600萬元的產品，善心不斷循環。

這兩年因為疫情，還有主廚換人等因素，「主動廚房」訂單銳減，從原本每個月70多萬營收直接砍半，陳守實咬牙苦撐，還得調老本支應；有親友覺得一顆手工水餃要10幾塊「價格有點高」，陳守實苦口說明，傷友坐輪椅行動不便，須雇用助廚，人事開支增加，加上他堅持不放味精，必須花時間熬煮出好味道，都讓成本大幅增加。

目前傷友在貨櫃屋工作，雖然有空調，空間較狹小，陳守實籌錢起造鮮食工廠，歷經疫情、缺工、原物料高漲，一步步克服，最近180坪大的廠房完工，等申請使用執照、完成內裝後就可遷入。